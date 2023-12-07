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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı... Tek zam mı olacak? İşte detaylar...

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#Asgari Ücret
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 11:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin detayları açıkladı. Toplantı tarihinden kararın açıklanması gereken tarihe kadar detayları duyuran Bakan Işıkhan, asgari ücrete tek zam olacağını yineledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısını ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, “İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” mesajını verdi. Pazartesi günü (11 Aralık) görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına işaret eden Işıkhan, “Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor” ifadesini kullandı.

HIZLI SONUÇ ALINIR MI?

Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflara bir araya gelip Pazartesi günü süreci başlatacaklarını söyleyen Bakan Işıkhan, “Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak” dedi.

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ENFLASYONA EZDİRMEYİZ

Süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da arz ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, “ İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” diye konuştu.

İŞVEREN DESTEĞİ OLUR MU?

“İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu” sorusuna Işıkhan,” Bu konuların hepsini değerlendireceğiz” cevabını verdi.

TEK ZAM MI OLACAK?

Asgari ücrete tek zam olacağını yinelenen Işıkhan, “Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık” dedi.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#Asgari Ücret

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