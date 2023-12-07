Sıfır otomobillerde dev indirim ve yüzde 0 kredi kampanyası… Tüm markaları sıraladık, işte avantajlar

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Türkiye’de otomobil satışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerin ardından fiyatlar ve satış politikalarında önemli değişiklikler yaşandı. Bayiler istedikleri gibi fiyat artırıp, zorla aksesuar satışları ve satış temsilcisinin inisiyatifine bırakılan deftere liste yapma gibi eylemler sona erdi. Yüzbinlerce kişi bu durumlardan mağduriyet yaşadı ve Ticaret Bakanlığı bunun önünü almak için düzenlemeler yaptı.

Yapılan düzenlemelerle birlikte sıfır otomobil satışları rekor kırmaya devam ederken piyasadaki fırsatçı, stokçu, satış temsilcilerinin listeleri ortadan kalkmış oldu.

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte de otomobil markaları kampanyalarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023 model araçların satışları için son günler yaklaşıyor. Yılbaşına kısa bir süre kala markalar ellerinde 2023 model araç kalmaması için büyük kampanyalar duyurmaya başladı. Sıfır faizli kredi, takas destekli, indirimler gibi birçok kampanya duyuruldu.

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24 GÜN SONRA HEPSİ 1 YAŞINDA OLACAK

2013 yılında yapılan değişiklikle birlikte Ağustos ayında üretilen araçlar bir sonraki yılın modeliyle satışı yasaklanmıştı. Örnekle ilerlemek gerekirse 2011 yılının Ağustos ayında satılan araçlar 2012 model olarak satılabilirken günümüzde 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası baz alınıyor ve takvim yılı içinde satılan araçlar o yılın modeli olarak satışa çıkarılıyor. ABD’de ise bu durum farklı işliyor, yılın Ağustos ayında üretilen araçlar bir sonraki yılın modeli olarak satılıyor. Örnek vermek gerekirse şu anda ABD’de Ağustos ayından bu yana sıfır araçlar 2024 model olarak satılıyor.

Türkiye’de takvim yılı baz alındığı için 24 gün sonra 2023 model araçların tamamı 1 yaşında kabul edilecek. 2024 model araçlar geleceği için de 2023 modellerin fiyatları daha düşük olacak.

Markalar da ellerindeki stokları bitirmek ve 2024 model araçlara yer açmak için kampanyalar düzenliyorlar. İkinci el otomobiller için bu durum dezavantaj haline dönüşüyor ve fiyatları çok daha aşağı düşebiliyor. Hem kilometre yapmış oluyorlar hem de muhtemel servis masraflarından dolayı 2023 model ikinci eller 2024 yılında düşük fiyattan satılmaya devam edecek.

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SIFIR ARAÇ ALIRKEN PAZARLIK EDİN

Sıfır araç alımında da pazarlık yapılabiliyor. Bayilerin kısıtlı zamanları kaldığı için ellerindeki stokları eritmeye çalışıyor ve fiyatlarda değişiklik yapabiliyorlar. Fiyat düşürmeyen bayilerden ise ekstra aksesuar talep edebilirsiniz. Ayrıca tek bir bayiye bağlı kalmayıp şehrinizdeki diğer bayilerle de irtibat kurarak kıyaslama yapabilirsiniz. Böylece en uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz.

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İŞTE MARKALARIN KREDİ, İNDİRİM VE TAKAS DESTEĞİ KAMPANYALARI

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Alfa Romeo Stelvio 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,89 faiz, Alfa Romeo Giulia 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,9 oranında faizle satış yapıyor.

BMW

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BMW 150 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar takas desteği, 500 bin lira kredi, 6 ay yüzde 0 faiz, 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,89 faiz, 500 bin lira kredi, 24 ay vade ve yüzde 3,29 oranında faiz avantajı sunuyor.

Chery

Çinli marka Chery Tiggo8 Pro modeli için 100 bin liraya varan takas desteği, 250 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajıyla müşteri bekliyor.

Cupra

Cupra Formentor 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,79 faiz oranıyla satış yapıyor.

Fiat

Fiat Egea 170 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 300 bin lira kredi, 24 ay vade, yüzde 2,59 faiz, 350 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 3,04 oranında faizle satışlarına devam ediyor.

Ford

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Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Puma’da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Honda

Honda HR-V 200 bin lira indirim veya 250 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz, Honda Civic, 185 bin lira indirim ya da 250 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satışlarını sürdürüyor.

Hyundai

Hyundai Tucson Hibrit 140 bin lira indirim, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz, Santa Fe Hibrit 400 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 oranında faizle satış yapıyor.

KIA

Kia Niro Hibrit 250 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 100 bin lira indirim, Kia Niro EV’de 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 60 bin lira indirim, Kia Ceed’lerde 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 50 bin lira indirim, Kia XCeed’lerde 250 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 100 bin lira indirim, Kia Stonic’lerde 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 100 bin lira indirim. Kia Sportage’larda 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 100 bin lira indirim, Kia Picanto’larda 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 10 bin lira indirim, Kia Ceed SW’lerde 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 100 bin lira indirim sunuluyor.

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Mercedes

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Mercedes C Serisi Sedan’larda 500 bin lira kredi, 6 ay vade, sıfır faiz, 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, 500 bin lira kredi, 24 ay vade, yüzde 2,49 faiz, 500 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 oranında faiz, Mercedes E Serisi Sedan’larda 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, 1 milyon lira kredi, 24 ay vade, yüzde 2,49 faiz, 1 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranı, Mercedes CLA’larda 400 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, 400 bin lira kredi, 24 ay vade, yüzde 2,49 faiz, 400 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 oranında faizle satışlar devam ediyor.

Nissan

Nissan Qashqai E-Power (Desingpack, Desingpack Black Edition, Skypack modellerinde 150 bin lira nakit alım indirimi ve 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, bireysel müşterilere 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 100 bin lira indirim, 300 bin lira kredi, 15 ay vade, yüzde 1,99 faiz, Nissan Juke’larda 120 bin lira indirim, 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, bireysel müşterilere 240 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 70 bin lira indirim, 300 bin lira kredi, 15 ay vade, yüzde 1,99 faiz, Nissan Qashqai Hafif Hibrit versiyonlarında 150 bin lira indirim, 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, bireysel müşteriler 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

Opel

Opel Corsa’larda 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Mokka Elegance’da 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, Mokka GS ve Ultimate’lerde 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, Astra’larda 1.2 Edition MT için 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, 1.2 Edition AT için 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, Astra Elegance ve GS’ler için 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Opel Grandland için 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Grandland GS donanımında 75 bin lira, Ultimate donanımında 100 bin lira takas desteği veriliyor.

Peugeot

Peugeot 208 için 120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, 308 için 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, Peugeot 2008 için 220 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, 3008 için 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranıyla satışlar sürüyor.

Skoda

Skoda Fabia’da 100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Kamiq’te 200 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Kodiaq’ta 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz, Skoda Karoq’ta 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı sunuluyor.

Toyota

Toyota Corlla’da 200 bin liraya varan indirim veya 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, C-HR Hybrid’de 250 bin lira indirim, 100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Hilux’ta 200 bin lira indirim, 100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Yaris Cross’ta 170 bin lira indirim veya 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Corolla Cross’ta 200 bin lira indirim veya 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Corolla Hatchback Hybrid’de 160 bin lira indirim veya 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Yaris benzinlide 140 bin lira indirim veya 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Proace City’de 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satışlar devam ediyor.

Volkswagen

Volkswagen Golf’te 250 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranıyla satın alma avantajı sunuluyor.