İkinci el araç ilanlarına düzenleme! Süre 6 ay daha uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil ticaretine ilişkin yeni karar aldı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla satılması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Önceden bu tarih 1 Ocak 2024 olarak belirtilmişti. Bunun yanında 6 ay 6 bin kilometre kısıtı da 6 ay daha uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili durumda.

Bakanlığın almış olduğu tedbirler, para ve maliye politikalarındaki değişikliklerle birlikte ikinci el otomobil satışları gerilemiş, fiyatlar ise sıfırlarına nazaran yüzde 30-40 civarında gerilemişti.

KURAL NEDEN GETİRİLMİŞTİ?

İkinci el otomobil fiyatlarına satış fiyatı düzenlemesi, fırsatçılar ve stokçular nedeniyle bayilerde araç sırası oluşunca ikinci ele düşmüş araçların fiyatları sıfır araçların fiyatlarının çok daha üstünde bulunuyor ve satışları gerçekleşiyordu. Bundan dolayı Ticaret Bakanlığı hamle yaparak ikinci el otomobil piyasasını düzene soktu.

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TİCARET BAKANLIĞI'NDAN ŞU AÇIKLAMA YAPILDI

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla 16.8.2022 ve 6.7.2023 tarihlerinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak, “pazarlama ve satış kısıtlaması” ile “ilan kısıtlamasına” ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasının, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerimiz lehine yönelik olumlu etkileri gözlemlendiğinden, anılan düzenlemelerin uygulama sürelerinin uzatılmasında fayda olduğu değerlendirilmiştir. Bu sebeple, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle “pazarlama ve satış kısıtlaması” ile “ilan kısıtlamasına” ilişkin düzenlemelerin 6 ay süreyle daha 1.7.2024 tarihine kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir.

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Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak 1.7.2024 tarihine kadar uzatılan 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasının da devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin “6 ay 6 bin km. düzenlemesine” aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir.

Gerçekleştirilen düzenlemeyle ayrıca, İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan “ilan yoluyla pazarlaması“ 1/7/2024 tarihine kadar yapılamayacaktır. Düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığı’nın bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkisi bulunmaktadır.

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Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamak, hem de adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte olup, gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.