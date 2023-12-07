Yunanistan'la kapıda vize uygulaması başlıyor... Hangi adalara seyahat edilecek? İşte gereken evraklar

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında doğu Ege’de Türk vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti konusunun da görüşüldüğünü belirtti.

TÜRK VATANDAŞLARINA YUNAN ADALARI İÇİN VİZE SERBESTİSİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, vize serbestisine ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye’ye Avrupa sürecinde sağlanacak desteği de ele aldık. Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir iş birliğinin sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda doğu Ege’de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süreyle vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Ege adalarını, doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık” dedi.

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YUNAN BAKAN AÇIKLADI: SADECE YAZ DEĞİL TÜM SENE GEÇERLİ OLACAK

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Türk vatandaşlarının yapılan anlaşma kapsamında bir hafta vizesiz ziyaret edilebileceği adaları ise Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Sayın Dimitris Kairidis açıkladı.

Yunanistan'ın Schengen bölgesinde olduğuna dikkat çeken Yunan Bakan, Türk vatandaşlarının Doğu Ege'deki adaları daha kolay ziyaret edebilmesi için Schengen'den istisna talep ettiklerini belirtti.

Belirlenen 10 ada için vize serbestisinin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini paylaşan Kairidis adaları ise şöyle sıraladı:

Limni, Midilli, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalymnos, İstanköy, Rodos, Simi ve Kasteloris (Meis).

HANGİ EVRAKLAR TOPLANACAK

En az 6 aylık geçerliliği olan pasaportun bulunması gerekirken, 2 biyometrik fotoğraf, seyahati karşılayacak kadar bakiye olan son 3 aya ait banka hesap dökümleri, feribot bileti ve otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve kapıda vize ücreti ödenmesi gerekiyor.

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Kapıda vize, tek girişli ve maksimum 7 gün içinde olmak kaydıyla bilet, özel rezervasyonları kapsayan günlerde geçerli olacak.

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ESKİ ÜCRETİ 55 EUROYDU

Yıllar önce uygulanan kapıda vize uygulamasında 55 euro ücret alınıyordu. Bunun yanında sağlık sigortası da yapılıyor. Sağlık sigortası ise 15 euro civarında oluyor.

PASAPORT ÜCRETİ 2433 LİRADAN 8626 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ayrıca pasaport bulunmuyorsa 2024 yılındaki tarifeye uygun olarak defter ve harç ücretleri dahil 6 aylık pasaport 2433 lira, 1 yıllık pasaport 3190 lira, 2 yıllık pasaport 4706 lira, 3 yıllık pasaport 6352 lira, 10 yıllık pasaport 8626 lira ücrete sahip olacak.

'TÜRK TURİST ONLAR İÇİN İYİ BİR KAYNAK'

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu Yunanistan'ın 10 ada için Türk turiste kapıda vize uygulamasını değerlendirdi. Kavaloğlu, "Bunun politik bir karar olduğu söyleniyor ancak bu tamamen turizme yönelik bir karar" dedi. Türk turistin Yunan adaları için çok değerli olduğunu söyleyen Kavaloğlu, "Bu ticari bir hareket. Türk turist eskiden Yunan adalarına gidiyordu. Türk turist onlar için iyi bir kaynak" dedi.

'TEKNE TATİLİ İÇİN UYGUN'

Kavaloğlu vatandaşımızın Yunan Adaları yerine Ege, Akdeniz kıyıları ve KKTC'yi değerlendirmesi gerektiğini belirtirken "KKTC daha önde tutulmalı. Orası da en az Yunan Adaları kadar güzel, hem orada TL geçiyor" diye konuştu.