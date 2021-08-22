‘Yumuşak geçiş’ temennisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki liderle görüşmesinde Afganistan’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde TürkAkım’dan gaz akışının arttırılmasını beklediklerini de ifade etti.

ŞARTLAR OLUŞURSA İŞLETİRİZ

Liderlerle görüşmesinde Afganistan’daki gelişmelere değinen Erdoğan, Kabil Havalimanı güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini; bu sorumluluğun, tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, Taliban’ın geçmişteki hatalarını tekrarlamamasının, tüm etnik gruplara yönelik kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmesinin ve verdiği sözleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Taliban’la diyalog kanallarının açık tutulması, katı koşullara dayalı yaklaşım yerine kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini belirerek, Taliban’ın sözlerinin değil eylemlerinin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını söyledi.

AB’NİN BEKLENTİSİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Erdoğan, Başbakan Merkel’le görüşmesinde ise Afganistan ve İran’da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, 5 milyon sığınmacıyı misafir eden Türkiye’nin, Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını dile getirdi. Afgan göçünün krize dönüşmeden çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa’ya da önemli görevler düştüğünü ifade etti. Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı tüm unsurlarıyla tatbik edilmeden Avrupa Birliği’nin Türkiye’den daha fazla beklenti içerisine girmesinin gerçekçi olmadığını vurguladı. Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde ise terörle mücadelede işbirliğini arttırmak gerektiğini belirti.

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