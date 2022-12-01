YPG sıkıştı... Terör örgütünün son dakika çırpınışı

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PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye’nin sınır ötesi operasyon hazırlığı karşısında köşeye sıkıştı. Türkiye’nin olası kara harekâtından dolayı paniğe kapılan SDG sorumlusu Mazlum Abdi, ABD’den sonra Rusya’ya seslendi. “Türkler karada operasyon başlatmakta ısrar ediyor. Bunun için hazırlanıyorlar. Rusya’yı bu saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz” diyen Abdi, ABD’yi de terör örgütü DEAŞ’la mücadele bahanesiyle tehdit etti. Voice of America Kürtçe’ye konuşan Mazlum Abdi, ABD’nin, Türkiye karşısında daha güçlü bir pozisyon almasını da istedi.

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PENTAGON’DAN SDG İLE AĞIZBİRLİĞİ

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Suriye’deki olası bir kara operasyonunun, terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşta elde edilen kazanımları tehlikeye atacağını savundu. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın DEAŞ’a karşı zorlu bir mücadele ile elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır” dedi.

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‘DEVRİYELERİ AZALTTIK’

Ryder, terör örgütü PKK/YPG’nin, Türkiye’nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD’nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirterek, ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini de kaydetti. Türkiye’nin, Suriye’de olası kara harekâtından endişelendiklerini söyledi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye’ye yönelik olası kara harekatı gündemdeyken yapılan görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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‘TÜRKİYE SÜREVERDİ’ İDDİASI

- Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun konuştuğu kaynaklar, Türkiye’nin taleplerine yanıt verilmesi için belirsiz bir süre verdiğini, aksi takdirde harekâta başlayacağını belirtti.

‘SİVİL PERSONEL ERBİL’E ÇEKİLDİ’

Rusya ile Türkiye arasında planlanan operasyonla ilgili müzakerelerin sürdüğünü aktaran Al Jazeera, Rusya’nın, Türkiye’nin kuzey Suriye’deki taleplerini karşılamaya çalıştığını yazdı. Bu arada Ortadoğu ile ilgili haber-analizlere yer veren Al Monitor sitesi, ABD’nin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlatacağı kara harekâtını gerekçe göstererek, diplomatlar dahil tüm sivil personelini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e tahliye ettiğini yazdı. Washington yönetiminden konu ile ilgili yalanlama gelmedi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), “Suriye’deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız” ifadelerini kullandı.

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MİT’TEN PKK’YA İSTİHBARAT VURUŞU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi ‘Kinda Maraş’ kod adlı Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK’ya 1990’lı yıllarda İngiltere’den katılan Fatma Onur, örgütün silahlı kanadında uzun yıllar faaliyet gösterdi. PKK’nın istihbarat yapılanması “NLP” içinde 2016’da sözde sorumlu seviyeye getirilen Onur, teröristlere eğitim verdi. Irak ve Suriye’de örgütün istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine karşı yaptığı çok sayıda eylemden dolayı MİT’in hedef listesine girdi.

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SİNCAR’DA GİZLİ GÖREV

Onur’un faaliyetlerinin deşifresi amacıyla detaylı çalışma başlatan MİT, Kandil’den Sincar’a gizli göreve gönderildiğini tespit etti. MİT, Sincar’da düzenlediği nokta operasyonla Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi. (ANKARA)



Milli Savunma Bakanlığı dün ‘Pençe-Kilit’ten görüntü paylaştı.



İŞTE TÜRKİYE’NİN ‘KIRMIZI’ ÇİZGİSİ

Suriye’nin kuzeyine kara harekâtı sinyalini veren Ankara’nın radarında terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki 3 bölge bulunuyor. Fırat’ın batısında Tel Rıfat ve Menbiç, Fırat’ın doğusunda ise Ayn El Arap’a (Kobani) yönelik TSK operasyonu hazırlıkları sürüyor. Kapsamlı bir kara harekâtına sıcak bakmayan bölgedeki aktörlerden ABD ve Rusya’nın da, terör örgütünü ikna çabalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Türkiye ise ABD ve Rusya’nın oyalama taktiklerine girişmemelerini isterken daha önce üzerinde uzlaşıya varılan mutabakatları hatırlatıyor.

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-Ankara öncelikli olarak terör örgütünün en çok taciz atışı gerçekleştirdiği Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesini, ağır silahlarının toplanmasını ve bölgenin terörden arındırılmasını istiyor. Türkiye sınırına ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine düşen roket ve havan toplarının yüzde 70’inin bu bölgeden atıldığına işaret ediliyor.

-Yine Menbiç’ten de teröristlerin ağır silahlarla çekilmesini isteyen Ankara, Menbiç’in gerçek sahiplerine teslim edilmesini, bölgede nüfus değişikliği politikalarından vazgeçilmesini istiyor.

-Türkiye terör örgütü PKK/YPG’nin, kontrol ettiği bölgelerden Ayn el Arap’tan da sınırın 30 kilometre gerisine çekilmesini amaçlıyor. Ankara, söz konusu 3 bölgede de asayişin Suriye muhalif askeri güçler tarafından kontrol edilmesi, idari yönetimin ise bölgedeki halk tarafından oluşturulacak yerel meclisler eliyle yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Bu arada çeşitli kaynaklarda iddia edildiği gibi Ankara’ya, ABD ve Rusya’dan “Biz SDG güçlerini 30 km geriye çekelim, harekâttan vazgeçin” yönünde bir teklif de ulaşmış değil. (ANKARA)