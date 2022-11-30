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Son dakika: Kara harekatı öncesi ABD ile kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#James Austin#Operasyon
Son dakika: Kara harekatı öncesi ABD ile kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 23:26

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarının BM'nin 51'nci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında yapıldığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

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İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğu, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler şartının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı, terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağı, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olduğumuz, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığı vurgulandı.

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