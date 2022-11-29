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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan olası kara harekâtı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı#Suriye#Terör
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından olası kara harekâtı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 12:29

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, Suriye'deki terör bölgelerine olası kara harekâtı ile ilgili, 'Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir.' dedi. Kalın ayrıca Mısır'la normalleşme adımlarına ilişkin, '3-4 ay içinde bazı konularda somut adımları görebiliriz.' açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SURİYE'YE 5. HAREKAT NE ZAMAN?

Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı Türkiye her zaman hazır ve nazırdır ve operasyonlar dönem dönem devam eder. Bundan sonra da bu tür tehditler söz konusu olduğunda bu operasyonların zamanı zemini mekanı şekli kapsamı Türkiye tarafından belirlenir ve kendi önceliklerimiz çerçevesinde hayata geçirilir.

Bunların bugün mü yarın mı olacağını açıklamak gibi bir şeyimiz yok tabii ki elbette. Şunu bilmesi gerekir ki bütün teröristlerin diğer unsurların Türkiye bu tür tehdit algısını belli bir noktaya getirdikten sonra gereğini yapar.

"HER AN YAPILABİLİR"

Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek.

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İKİ OPERASYONUN AYNI ANDA OLUR MU?

Hiç sıkıntı yok. TSK bu imkan ve kabiliyete sahiptir. İki olur başka yerlerde olur çok kapsamlı olur kısa süreli olur çok farklı şekillerde bu operasyonlar yapılabilir.

"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMAZ HESAP VERMEZ"

Biz sorumluluk sahibi bir devlet olarak müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendiririz konuşuruz. Kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değildir. Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz kimseye hesap vermez.

Ama gerekli bilgi paylaşımını yapar gerekli istihbari paylaşımları yapar fakat kendi tehdit algısı çerçevesinde atması gereken adımları da mutlaka atar.

 

ESAD İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

İstihbarat düzeyinde zaten görüşmelerimiz oluyor. Bunun olabilmesi için zeminin oluşması gerekiyor.

MISIR İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

Mısır, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olamayacağını gördü. 3-4 ay içinde bazı konularda somut adımları görebiliriz.

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#Cumhurbaşkanlığı#Suriye#Terör

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