Kara harekâtı, Sisi ile ikili görüşme ve sıra Esed’de

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SİSİ İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte Sisi’ye, Mısır’daki darbeye ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin trajik bir şekilde mahkeme salonunda can vermesine en sert tepkiyi göstermişti. Esma’nın mektubunu gözyaşları içinde okumuştu.

Erdoğan’ın duruşu çok değerliydi. O gün tarih huzurunda sınav zamanıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sınavı yüzünün akıyla veren tek lider oldu.

Bugün Sisi ile tokalaşma ve Mısır’la ilişkilerin geliştirilmesi ise gerekliydi.

Çünkü Suudi Arabistan’la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır’la ilişkilerin normalleştirmesi ile Erdoğan, Ortadoğu’da yeni bir düzen kuruyor. Bunun bir halkası da Suriye ile normalleşme ve Esed’le görüşme.

SİSİ İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Artık yazabilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya kupası için bulunduğu Katar’da Sisi ile sadece tokalaşmadı, bir de ikili görüşme yaptı. Erdoğan, Konya’da gençlerle buluşmasında bunun ipuçlarını verdi. “Yarım saat, 45 dakika dar kapsamlı bir görüşme oldu. Mısır ile süreç başladı. Dargınlığı gidereceğiz. Önce bakanlarımız, sonra biz görüşeceğiz” dedi.

İKİ BAŞLIK

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Peki iki liderin görüşmesinde hangi başlıklar ele alındı?

İki liderin Akdeniz’deki durumu ele aldıkları söyleniyor. İlerleyen süreçte Libya’dan sonra Mısır’la bir anlaşma yapılabilir. Böylece Akdeniz bir Türk gölüne dönüştürülebilir.

Mavi Vatan’dan sonra neden Mısır’la Deniz Yetki Anlaşması yapılmasın?

İkinci başlık ise Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi.

BÜYÜK FOTOĞRAF

Tabii bir de büyük fotoğraf var. O büyük fotoğrafın içinde Ortadoğu ile barışık bir Türkiye yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim Körfez ülkeleriyle olan küslüğümüzü menfaate çevirmek isteyenler oldu. Tabii bunlar giderilince oyunlar bozuldu. İşte bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. İşte bizim Birleşik Arap Emirlikleri’yle münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak inşallah. Bu tabii malum bazı çevreleri rahatsız ediyor” dedi.

ESED’LE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç kez Esed’le de görüşebileceğini açıklamıştı. İki lideri bir araya getirmek için arka kapı diplomasisi yürütülüyor. Sanıyorum uzun olmayan bir süreç içinde bu görüşme gerçekleşecek. Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz” diyerek diyalog kapısını açık tuttu.

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ERDOĞAN NASIL ANLATTI

Muhalefet bunun farkında değil ama Erdoğan’ın yeni bir oyun planı var. Muhalefet daha önce Sisi ile, Esed’le görüşün diyordu. Şimdi de niye görüşüyorsunuz, diyorlar. Oysa “O zaman yaptığınız yanlıştı, şimdi doğrusunu yapıyorsunuz” deseler kendileri karlı çıkacak. Ama muhalefetin derdi ne Sisi ne de Esed. Onların derdi Erdoğan. Erdoğan kime karşıysa ona dostlar, Erdoğan kiminle el sıkışıyorsa ona karşılar.

GÜZEL GELİŞMELER OLACAK

“Güzel gelişmeler olacak” sözü bana ait değil. İstanbul seçimleri sırasında ünlü olan, “Her şey güzel olacak” sloganıyla da bir ilgisi yoktur: Bu tanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Erdoğan, Ortadoğu’daki yeni süreci, “Güzel gelişmeler olacak” diye özetliyor. O nedenle ben ısrarla ortada bir grand strateji var diyorum. Ve büyük resme odaklanılmasını öneriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Sisi ile Katar’da görüştük. Halkların birbirine daha uzak kalmaması için görüştük. Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımız için görüştük. Halklarımızın karşılıklı çıkarları önemlidir. Aynı şeyi Suriye’de Esed’le yapabiliriz. Ben Esed’le görüşürüm” diyor.

ESED CEPHESİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaten bir süredir Esed’le görüşebileceğini ifade ediyor:

Görüşme öncesinde bazı başlıklar müzakere ediliyor.

Ama bu arada Esed’in bazı zorlukları olduğu anlaşılıyor. Bunun başında da Esed’in Erdoğan’la görüşmeye kendisini hazır hissetmemesi geliyor.

KONJONKTÜR LEHİMİZE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan kara harekâtı için adeta adres vermiş, Tel Rifat, Münbiç ve Ayn El Arab demişti. ABD ve Rusya bir yandan “Sizin güvenlik kaygılarınızı anlıyoruz” diyor ama kara harekâtına pek istekli davranmıyorlar. Fakat bu kez konjonktür bizim lehimize. Hava koridorunu açık tutmaları da bunu göstermiyor mu? Askeri harekât planları benim alanım değil ama şimdiye kadar olan kara operasyonlarından daha kapsamlı bir harekât için hazırlık yapılıyor. Güvenlik kuşağımızı kendimiz oluşturacağız.

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HATAY’DAN IRAK SINIRINA KADAR

Hava operasyonlarıyla PKK-YPG’ye ait stratejik noktalar vuruluyor. Saha hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında kara harekâtı konusunda kararlı olduğunu ifade ettikten sonra, “Hatay’dan Irak sınırına kadar olan bölgede güvenlik sorunumuzu çözeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizi koruma irademizle, ülkemizin güvenliğinden vazgeçmeyeceğiz. Güvenlik kuşağımızı kuracağız” diyor.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VURGUSU

Aynı toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “Bizim orada sivillerle, Kürtlerle bir problemimiz yok. Biz orada terör örgütüne yönelik operasyonlar yapıyoruz. Çünkü bu konu bizim için beka sorunudur” diyor.

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Güvenliği sağlamakla güvenlikçi politikalar arasında farkı anlatmak için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hulusi Akar’ın konuşmasından “Kürtlerle, sivillerle bir sorunumuz yok. Terörle mücadele ederken hak ve özgürlüklerimizi koruyacağız” vurgusunu özellikle seçtim.