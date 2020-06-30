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AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

YÖK, doktora bursu başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı

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YÖK, doktora bursu başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı.

YÖK'ün internet sitesinde "YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı' 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları, 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

Devlet yükseköğretim kurumları için 17 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 1 Temmuz'da sona ereceği duyurulmuştu.
Üniversiteler, "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek.


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