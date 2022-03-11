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YÖK Başkanı Özvar'dan Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili açıklama

#Üniversite#Ukrayna#YÖK
YÖK Başkanı Özvardan Ukraynadaki Türk öğrencilerle ilgili açıklama

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'daki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerin durumu ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini belirtirken, 'Ukrayna’dan gelen öğrencilerimizin öğrenim bilgilerini beyan edecekleri bir internet sayfası tasarladık, öğrenim bilgilerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Şu anda başvurular devam etmekte. Bugün itibari ile 3 bini bulmuş durumda.' ifadlerini kullandı.

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YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçiş şartlarını karşılayamayan öğrenciler için YÖK olarak düşündüğümüz yöntem öğrencilerimizin yükseköğretim hayatlarından uzakta kalmamaları, mağdur olmamalarıdır. Oradan gelen öğrencilerimiz özel öğrenci statüsünde üniversitelere başvuruda bulunabilecekler. Ukrayna’dan gelen öğrencilerimizin öğrenim bilgilerini beyan edecekleri bir internet sayfası tasarladık, öğrenim bilgilerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Şu anda başvurular devam etmekte. Bugün itibari ile 3 bini bulmuş durumda. Yatay geçiş koşullarını sağlayanlar üniversitelerimizde okuma imkanı bulacaklar. Başvurular bitmeden herhangi bir şey söz konusu değil. Adaletli, fırsat eşitliğini gözetmemiz gerekmekte.

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#Üniversite#Ukrayna#YÖK

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