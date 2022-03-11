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Putin çok kızgın, 8 generali kovdu! İşte hedefe koyduğu kurum...

#RUSYA#Ukrayna#Putin
Putin çok kızgın, 8 generali kovdu İşte hedefe koyduğu kurum...

Ukrayna güvenlik konseyi başkanı Oleksiy Danilov, Putin'in Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını görevlerini tamamlayamadığı için 8 generali görevden aldığını açıkladı. İddialara göre Putin başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni hedefe koydu.

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Bundan iki hafta önce Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir tablo ile karşılaşacağını hiç düşünmüyordu. Bu nedenle de savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın kilit noktalarını ele geçirmeleri için hava saldırılarıyla desteklenen hafif kuvvetler gönderdi. Ancak gönderdiği birlikler hiç beklenmeyen bir direniş ve ağır karşı saldırılarla karşı karşıya kaldı.

TAHMİN ETTİĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ASKER KAYBETTİ

Güvenilir rakamlara ulaşmak zor, ancak Ukrayna Rusya'nın iki haftada 12 bin kadar asker kaybettiğine inanıyor. Avrupa istihbaratı bunun 6 bin ile 9 bin arasında olabileceğini belirtirken ABD sayıyı daha da düşürerek Rusya'nın kaybının yaklaşık 3 bin asker olduğunu iddia ediyor. Hangisi doğru çıkarsa çıksın, bu sayı savaşın birkaç gün içinde biteceği umuduyla saldırıyı başlatan Putin'in tahmin ettiğinden çok daha fazla.

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PUTİN ÇOK KIZGIN, 8 GENERALİ KOVDU

Ukrayna güvenlik konseyi başkanı Oleksiy Danilov, Moskova'nın 'şok ve korku' girişimi başarısız olduktan sonra stratejisini değiştirmeye çalıştığını belirterek Putin'in çatışmanın başlangıcından bu yana 'yaklaşık sekiz' Rus komutanı görevden aldığını duyurdu.

Danilov, Ukrayna devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Düşmanın şu anda ne planları olduğuna dair net bir anlayışa sahibiz. 2-3 gün içinde Kiev'e yürüyebileceklerini düşünmüşlerdi ama şimdi planları değişti. Yönetimlerini değiştirdiler. Görevi tamamlayamadıkları için yaklaşık 8 general görevlerinden alındı, yenileri atandı. Rusya Federasyonu'nda neler olduğunu açıkça anlıyoruz. Üstelik artık çaresiz olduklarını söyleyebilirim" dedi.

FSB'Yİ HEDEFE KOYDU! BİR NUMARALI SUÇLU ONLAR

Danilov'un iddiasına göre 8 generali kovan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde Rus birliklerinin başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle bir dizi utanç verici yenilgiye uğradığını gördükten sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne de (FSB) öfkelendi.

Güvenlik uzmanı ve eski üst düzey İngiliz istihbarat subayı Philip Ingram, The Times'a yaptığı açıklamada, Putin'in açıkça 'çok kızgın' olduğunu ve istihbarat teşkilatını suçladığını söyledi.

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Putin'e göre, Ukrayna'da kötü kararlar alınmasına yol açan tavsiyeyi kendisine aktardıkları için bir numaralı suçlu Rusya Federal Güvenlik Servisi. Bu zayıf karar, Rusya'nın iki haftadır devam eden saldırısında beklediğinden çok daha fazla kayıp vermesine neden oldu.

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İSTİHBARAT İYİ AMA PUTİN'DEN KORKTUKLARI İÇİN SÖYLEYEMEDİLER

Ukrayna'daki operasyon öncesi alınan Rus istihbaratının neden bu kadar zayıf olduğu tam olarak belli değil. Rus gizli servisini yirmi yıldır izleyen Andrei Soldatov, The Times'a örgütün iyi istihbarat topladığını ancak bunları Putin'e söylemekten korktuğunu iddia etti. Soldatov açıklamasında, "Sorun şu ki, Rusya'da Putin'e duymak istemediği şeylerin söylenmesi çok riskli. Bu nedenle raporları onu yatıştırmak için değiştirdiler" ifadelerini kullandı.

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ORTAÇAĞ KUŞATMASI TAKTİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan yeni analizler çatışmanın ilk günlerinde kilit hedefler üzerinde hızlı bir ilerleme kat eden Rus ordusunun, Suriye gibi diğer çatışmalarda kullandığı "ortaçağ" kuşatma taktiğini değiştirdiğini ileri sürüyor.

Rus Ordusunun ilerlemesi son bir kaç günde yavaşlarken birlikler başkent Kiev'in eteklerine girmeye çalışıyor. 

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