YKS’de son dakika uyarıları

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 527 bin 466 aday başvurdu. 3 oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 288 sınav merkezinde uygulanacak. 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacakTemel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna adayların tamamı girecek. 18 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 573 bin 156 aday başvurdu. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturumolan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise İngilizce’den 316 bin 572, Arapça’dan 13 bin 774, Almanca’dan 4 bin 705, Fransızca’dan 1745 ve Rusça’dan 1218 kişinin sınava girmesi bekleniyor.

NELERE DİKKAT ETMELİ

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre adayların dikkat etmesi gereken noktalar şöyle:

Haberin Devamı

- Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalı.

- Adayların sınava girecekleri binanın kapısında, sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.

- Adaylar sınavın sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- YKS’de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT oturumuna katılması zorunlu.

- Sınava gelirken adayların Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurması gerekiyor. Belgelere ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

KALEM VE SİLGİ DAĞITILACAK

- Adaylar fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslını yanlarında bulundurmalı.

- İki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker içeren kutular sınav salonlarında görevliler tarafından dağıtılacak.

- Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtları optik okuyucuda okunamadığından adaylar bu işlemleri doğru yaptığından emin olmalı.

- Adaylar işaretlediği bir cevabı değiştirmek istediğinde silme işlemini çok iyi yapmalı.

- Etiketi çıkartılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç yiyecek, cüzdan, cep telefonu, kalem, silgi, kalemtıraş, yüzük, kolye, küpe sınav salonuna alınmayacak.

Haberin Devamı

SORU SORANIN SINAVI GEÇERSİZ

- ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre sınav süresince adayların;

- Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

- Salondaki görevlilere soru sormaları,

- Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

- Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

- Birbirleriyle kalem, silgi alışverişini yapmaları,

- Cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları ve cevap kâğıdının cevap seçenekleri alanında işaretleme yapmaları,

- Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

- sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak.

Haberin Devamı

Bu yasaklara uymayan adayın sınavı geçersiz sayılacak.