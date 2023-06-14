Uzmanlarından YKS uyarıları! Sorularla inatlaşmayın

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 17-18 Haziran’da üç ayrı oturumla uygulanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlara 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. Uzun süredir hazırlık maratonunda olan üniversite adaylarını bu günlerde, son haftaya özgü kaygılar, endişeler ve heyecan sardı. Uzmanlar ise sınava kalan sayılı günlerde rahatlamanın önemine dikkat çekiyor ve psikolojisini sağlam tutanların sınavda öne çıkacağını söylüyor. İşte uzmanlarından hayat kurtaracak tavsiyeler ve uyarılar:

AİLELERE ÖNEMLİ TAVSİYE: ‘ASLANSIN KAPLANSIN’ DEMEYİN

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez:

- Son günlerde çocuğunuz yükselen kaygı nedeniyle her zamankinden daha alıngan, öfkeli ya da duygusal olabilir. Sakın bu durumu kendi üzerinize almayın.

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- “Aslansın, kaplansın, dâhisin” gibi sahte sözlerden uzak durun. Çocuğunuza gerçekçi, samimi geri bildirimlerde bulunun. Gerçekten başarılı olduğu alanlarda onu ölçülü biçimde takdir edin.

-Gençlerin kaygı gibi zorlayıcı duygularla baş etmek için birbirine önerdiği sağlıksız davranışları olabilir. Bu dönemin, kendine zarar verme tutumlarının, sigara, alkol ya da madde kullanımın en arttığı dönem olduğunu bilin ve bu konuda çocuğunuzu bunaltmadan her zaman için tedbirli olun.

- Kaygınızı ona bulaştırmayın. Sizin telaşınız çocuğunuzun kaygısını yükseltir. Yüksek düzeyde kaygı ise net düşünmeyi engeller.

NEGATİF YÜKLERİ ATIN

Onur Soğuk:

- Kendinizi rahatlatacak aktiviteler yapın.

- Stres arttıracak arkadaş ortamlarından uzaklaşın, kendi kendinize kalın ve üzerinizdeki negatif baskıdan kurtulun.

- Bu sınavda psikolojisini doğru yöneten bir adım öne geçer. Özellikle TYT’de psikolojisi yüksek olan adayların öne çıktığını, AYT’de ise bilginin daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan da son günleri psikolojik olarak rahat geçirmek çok önemli.

- Sınav anında en çok yapılan hatalardan biri soruyla inatlaşmak. Yapamadığınız soruları çözmeye çalışıp vakit kaybetmeyin.

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- Sınavda zor sorunun çözülmesi çok puan alınacağı anlamına gelmiyor. Önemli olan mümkün olduğunca fazla net çıkarmak. Bu nedenle yapabildiğiniz soruları çözüp kalan sürede geri dönerek zorlandığınıza bakın.

BIRAKIN EKSİK KALSIN

Salim Ünsal:

- Hayatınızın rutin akışını Sınav zamanına kadar sürdürmenizi ve şu kısıtlı zaman dilimi içinde radikal değişiklikler yapmamanızı öneririm.

- Davranışlarınızdaki değişimler pekişmeyeceğinden sınavda işinizi kolaylaştırmak yerine belki daha da zorlaştırır.

- Sınava ilişkin olumsuz duygu ve düşünceler zihninizi meşgul ediyorsa, bu duygu durumundan uzaklaşmak için çaba gösterin.

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- Sınava tam hazır olmadığınız ve hâlâ eksiklerinizin olduğu aklınıza geliyorsa bırakın öyle kalsın. Çünkü bu yıl sınava girecek adayların hemen hepsi bu günlerde benzer duygular içinde olacak.

- Beslenme, dinlenme ve uyku düzeninizi de kesinlikle rutininin dışına çıkarmayın.