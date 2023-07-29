YKS tercih kılavuzu yayınlandı! İTÜ’de kontenjan 534 azaldı

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Üniversitelerin hangi bölümlere ne kadar öğrenci alacağının bulunduğu kılavuzda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) kontenjanlarının geçtiğimiz yıla göre 534 azaldığı görüldü. Bu durum İTÜ’ye girişte puan ve sıralamaların geçen yıla göre yükselmesine neden olabilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada kontenjanların eğitim kalitesini artırmak için düşürüldüğü belirtildi. İTÜ yetkilileri kararla ilgili şunları ifade etti: “YÖK’e daha önce sayıyı düşürmekle ilgili talebimizi iletmiştik. Bu sene uygulamaya geçti. Kontenjanların azalmasıyla sıralamalar da yükselecektir.”

EN ÇOK 30, EN AZ 5 KİŞİ

Bu yılın kontenjanlarında öğrenci sayısı en fazla düşen bölümler 30 kişiyle inşaat, kimya ve İngilizce işletme mühendislikleri oldu.. Uçak, makine, fizik, endüstri mühendislikleri ve mimarlık bölümünde bu yıl kaydolabilecek öğrenci sayısı ise 20’şer kişi azaltıldı. Kontenjanı en az indirilen bölüm 5 kişiyle gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği oldu.