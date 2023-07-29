×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! İTÜ’de kontenjan 534 azaldı

Güncelleme Tarihi:

#İTÜ#İstanbul Teknik Üniversitesi#Gemi Makineleri Mühendisliği
YKS tercih kılavuzu yayınlandı İTÜ’de kontenjan 534 azaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Kılavuzu ve kontenjanlar yayınlandı.

Haberin Devamı

Üniversitelerin hangi bölümlere ne kadar öğrenci alacağının bulunduğu kılavuzda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) kontenjanlarının geçtiğimiz yıla göre 534 azaldığı görüldü. Bu durum İTÜ’ye girişte puan ve sıralamaların geçen yıla göre yükselmesine neden olabilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada kontenjanların eğitim kalitesini artırmak için düşürüldüğü belirtildi. İTÜ yetkilileri kararla ilgili şunları ifade etti: “YÖK’e daha önce sayıyı düşürmekle ilgili talebimizi iletmiştik. Bu sene uygulamaya geçti. Kontenjanların azalmasıyla sıralamalar da yükselecektir.”

EN ÇOK 30, EN AZ 5 KİŞİ

Bu yılın kontenjanlarında öğrenci sayısı en fazla düşen bölümler 30 kişiyle inşaat, kimya ve İngilizce işletme mühendislikleri oldu.. Uçak, makine, fizik, endüstri mühendislikleri ve mimarlık bölümünde bu yıl kaydolabilecek öğrenci sayısı ise 20’şer kişi azaltıldı. Kontenjanı en az indirilen bölüm 5 kişiyle gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İTÜ#İstanbul Teknik Üniversitesi#Gemi Makineleri Mühendisliği

BAKMADAN GEÇME!