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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-
Haber Giriş: 19.05.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Yerli koronavirüs aşısında yeni gelişme! Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

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Yerli koronavirüs aşısında yeni gelişme! Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine başlanan ilk aşıda Faz-2'nin rapor sonuçları Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışması, 10 Şubat'ta 250 gönüllü üzerinde başladı ve 9 Mart'ta tamamlandı.

Yerli koronavirüs aşısında yeni gelişme Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

VERİLERİN SONUÇLARINI SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Faz-2 çalışmasında elde edilen sonuçların raporlanması süreci tamamlandı. Elde edilen raporların sonuçları Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. Raporlanan verilerin sonuçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağı öğrenildi. Ardından ise, Faz-3 aşamasına başlanacağı belirtildi.

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