Son dakika: TÜBİTAK Başkanı açıkladı... Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.



VLP aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Mandal'ın sözleri şu şekilde:



Biliyorsunuz pandemi ilk başladığı dönemlerinde başlatılmış olan Türkiye'deki aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına yönelik, 436 araştırmacının bir araya geldiği ilaç ve aşı platformu oluşturmuştuk.

Bugün yine geldiğimiz aşamalarda 17 projemizin, 7 tanesi aşı projemiz. 3'ü ön planda giden aşılarımız. Bunlardan birincisi olan VLP aşımızla ilgili yakın zamanda sayın Bakanımız da paylaştılar. Ben ve kendileri faz 1'de gönüllü olmuştu. İnşallah bu haftanın sonunda biz de ikinci dozlarımızı olacağız. Bu ay sonunda da faz 2'ye geçmiş olacağız. Sonrasında da Ağustos aylarında faz 3 çalışmalarına başlayabilmeyi ve yıl sonunda da insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz.

VLP aşımızın yenilikçi özelliği var. VLP aşısındaki özellik, virüsü taklit ediyor ama insanlarımızı bu enfeksiyona karşı koruma amaçlı olarak.

Bu sürecin diğer aşaması olan ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinde de iki yeni molekül, başka hastalıklarda kullanılan molekül, koronavirüs tedavisinde faz 2 çalışmalarına başlıyor.



VARYANTA KARŞI ETKİLİ



Özellikle VLP aşımızda mutantlara karşı etkililiği, tasarımı buna göre yağıldı. faz 2'de İngiliz varyantına karşı geliştirildi. Biz bir yılda 10 yıllık çalışmayı bir yıla indirdik. Geliştirdiğimiz aşılar Vuhan virüsüne karşı değil hem ingiliz hem de diğer mutantlara karşı geliştirilmesi çok muhtemel aşılar.



YERLİ KORONAVİRÜS İLACI İÇİN TARİH VERDİ

Birisi, Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç tedavisi. Diğeri Bahçeşehir Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçların da mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik.

Hedef Ağustos ayında iki ilacı da insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz.

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