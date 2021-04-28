Son dakika haberi: Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Bakan Varank açıkladı

Yerli aşı çalışmalarında son durumu aktaran Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu virüs Çin'de ortaya çıktığında, daha dünyada pandemi ilan edilmemişken ve ülkemiz sınırlarından bir virüslü hasta girmemişken Çin'de bu olaylar başladığında biz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir toplantı yaptık. Daha global pandemi yoktu, ülkemize virüs girmemişti.

Ve 30 Ocak 2020'de hocalarımızı ben topladım. Dedik ki, biz böyle bir virüs var. Ama bunun bir virüs olduğu ortada biz buna karşı ne yapabiliriz? Aşı geliştirme, ilaç geliştirme yapabilir miyiz? Orada çok farklı üniversitelerden hocalarımız vardı ve bir kısmı çok cesur konuştular, bir kısmı ürkek konuştular.

Bugünlerde televizyona çıkan hocalarımızdan bazıları aşı geliştirmek mümkün değil, 5-6 sene sürer diyordu. Ama bazı hocalarımız da iddia ile şunu söylediler: "Türkiye'de aşı geliştirme anlamında insan kaynağımız var, altyapılar var. Biz buna karşı aşı geliştirebiliriz. Yeter ki hükümetimiz bizi desteklesin. Biz aşıyı geliştirebiliriz." İsmini de verelim; Osman Erganiş Hocamız.

Ankara'da insan denemeleri iki gün önce başladı. Osman hocamız bize güvenin dedim. Bu işi yaptığımızda ilk kendime vuracağım dedi. Biz dedik ki, siz bulun ilk gönüllü biz oluruz.

7 FARKLI AŞI ÇALIŞMASI

Kovid-19 Türkiye Platformu adı altında biz 7 farklı aşı çalışması yapıyoruz. Geç kaldık mı? Türkiye'de en son aşı 1998'de üretilmiş. Hıfzıssıhha denen tesislerde üretilmiş, daha sonra da üretilmemiş.

1998 yılında Türkiye oralardan çekilmiş oldu. Biz bu Kovid ile birlikte TÜBİTAK ile başlattığımız aşı çalışmaları vardı. Biz gaza basmış olduk. Türkiye'de unutulmuş bir tecrübeyi ayağa kaldırmak için

Pfizer ile karşılaştırdığınızda geç kalmış olabiliriz. Ama Pfizer yıllardır aşı üretiyor. Biz Türkiye'deki tüm altyapıları, Türkiye'de ilaç için kurulmuş altapıları aşı üretecek şekilde dönüştürmek için büyük bir gayret sarf etmeye başladık. Bir süre geri kalmış gözüküyor olabiliriz.

TARİH VERDİ

Eğer VLP aşımız başarılı olursa; faz1 bitmek üzere, faz2 ve faz3 biterse... İnsan sağlığından bahsediyoruz. Bu aşıların her şeyinin başarılı şekilde bitmesi gerekiyor. Sonbaharda biz VLP aşımızı elimize alabiliriz diye düşünüyoruz.

Şu çağrıyı da yapmış olalım. Bu illetle mücadele etmenin yolu aşılanmak. Eğer aşıya erişiminiz varsa, bakanlığın ilan ettiği listelerdeyseniz lütfen aşınızı yaptırın.

Ama bugün geldiğimiz noktada, bu salgın çok kolay geçip gitmeyecek. Üçüncü doz aşılardan bahsediliyor.

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