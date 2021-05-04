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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Yerli koronavirüs aşısı ile ilgili detayları paylaştı! TÜBİTAK Başkanı’ndan önemli çağrı

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşı çalışmasına ilişkin olarak, "Ağustos ayında faz 3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da faz 3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma, hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Mandal, yerli aşıya güvenilmesini, faz 2 ve faz 3 aşamasında gönüllü olunmasını isteyerek, “Ben Türkiye’deki vatandaşlarımızı ülkemizde geliştirilen aşılarda gönüllü olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, geliştirilen yerli aşının koruma ve antikor oluşturma boyutunun çok yüksek olduğunu söyledi. Geliştirilen aşıda yan etki olmadığını belirten Prof. Dr. Mandal, “TÜBİTAK tarafından koordine edilen 17 proje var. 7 aşı çalışmasından 3 tanesi daha ön planda geldi. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda yer alan virüs benzeri parçacık ve bunun en belirgin özelliği de dünyada henüz Covid-19 tedavisinde kullanılan bir VLP aşısı yok.

Türkiye’nin buradaki yeniliği sadece kendi ülkemiz için değil, dünya için de bir yenilik noktasında ve bu da Dünya Sağlık Örgütü listesine girmiş durumda. VLP aşısının özelliği virüsün 4 proteinine karşı geliştirildi.

Yerli koronavirüs aşısı ile ilgili detayları paylaştı TÜBİTAK Başkanı’ndan önemli çağrı

Dünyadaki diğer 4 VLP aşısından 3’ü sadece bir bölgesine yönelik geliştirilen, bizdeki ise güvenirliliği ve etkisi noktasında koruma ve antikor oluşturma boyutu çok yüksek. 1 ay içerisinde de İngiliz varyasyonuna karşı tasarım hemen yenilendi. Faz 1 çalışmalarında bu hafta sona ulaşılıyor. Yan etki olmadı. Bu da güzel bir gelişme" dedi.

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‘SÜRECİN ŞEFFAF YÖNETİLMESİ ÖNEMLİ’

Yerli aşıya güvenilirlik konusunda vatandaşları gönüllü olmaya davet eden Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu:

“Sürecin şeffaf yönetilmesi önemlidir. ‘Bu aşı nedir?’ ‘Bununla ilgili gerekli bilgi var mı?’ ‘Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde yayınlanabilecek boyutta mı?’, Sayın Bakanımız ve ben kamuoyunda paylaşıyoruz. En önemli güven noktası faz 1, en riskli boyut ve bu aşı hiç test edilmemiş ve güvenirliliği test edilecek ortamda biz gönüllü olduk. Ben şunu söylüyorum; yeterince verileri şeffaf paylaşıldığı sürece biz bunu yaptığımızı ve yapacağımızı söylüyoruz. Ben aşılara güvenilmesini ve özellikle faz 2 aşamasında gönüllüler olacak, faz 3 de yine aynı inşallah. Dolayısıyla ben Türkiye’deki vatandaşlarımızı ülkemizdeki geliştirilen aşılarda gönüllü olmaya davet ediyorum.”

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‘KENDİMİZİN ÖNCÜ OLABİLECEĞİ TASARIMLARIN YAPIYORUZ’

Sadece dünyayı takip etmediklerini, öncü olabilecek tasarımlar yaptıklarını da ifade eden Prof. Dr. Mandal, "Biz şu an Covid-19 Türkiye Platformu olarak aşılarımızın tümü, yani 7’si de dünyada bir kopyası olarak tasarlanmadı. İsmi aynı olabilir. Biz yenilikçi diyoruz. İçerisinde kullandığımız etkilerini arttıran madde sadece bizim kendi aşılarımızda var. Biz sadece dünyayı takip etmiyoruz. Kendimizin öncü olabileceği tasarımlarımızı yapıyoruz. Klinik öncesi çalışmalarımızda bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi. Faz çalışmalarında da o şekilde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

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