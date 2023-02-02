Yeniden adaylık önünde engel bulunmuyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber, TRT World, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Arabi, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber ortak yayınında gündeme ilişkin sorulara özetle şu cevapları verdi: “Türkiye Yüzyılı vizyon meselesidir. Bu vizyonla bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine çıkacağız, çok daha ileri adımlar atacağız. Bunlar masa başında kurgulanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın önde gelen ülkelerinde biri olacağı dönemin adıdır. İnanıyorum ki milletimiz yine AK Parti, yine Cumhur İttifakı diyecek.

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BÖYLE ADAY MİLLETE HAKARETTİR

Bunlara 7’li masa diyelim, 6 deyince eksik oluyor. Nerede malum parti, o da masanın altında. Seçim tarihi vermesek aday çıkaracakları da yoktu. Aday açıklama tarihinde bile belirsizlik var. Biri ‘13 Şubat’ diyor, diğeri ‘o tarihte açıklamak gibi planımız yok’ diyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin. Böyle bir aday modeli millete hakarettir.

ADAYLIKTA ENGEL BULUNMUYOR

Bunların hiçbirisinin Anayasa’nın 101’inde, diğer maddelerinde yer yok. Biz bu adımları atarken bunların aklı neredeydi. Şimdi niye konuşuyorlar? Çıkaracakları bir Cumhurbaşkanı adayının seçilme şansı olmadığını görüyorlar. Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık önünde de hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu suyu bulandırma çabalarıdır. Milletimiz bizi tekrar aday da yapacak, Cumhurbaşkanı da seçecek.

(‘Yeter söz milletindir’ sloganı) Bunlarda utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes’in sloganını çalıyorlar. Bunu adı hırsızlıktır. Bunların istismar etmediği ne kaldı. Menderes’in partisi bu çıkışını CHP’nin tek parti faşizmine karşı yapmıştır. Millet iradesine sahip çıkanlar bu sözü kullanma hakkına sahip olur, CHP değil.”

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BENİM ALANIM EKONOMİ

“(Konut finansmanı) İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Dünyada faizi sürekli yükselttiler, hâlâ da yükseltiyorlar. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Faiz sebep enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım ekonomi. IMF ile ilişkimiz yok. O masadakilerden otel lobilerinde IMF ile görüşme yapanlar var.”

EYT’DE İLK AYLIKLAR ŞUBAT MART GİBİ

“Bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü ve artık sona geldik. Yarın plan bütçe komisyonunda görüşülmeye başlanacak. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımızın haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımızın ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Sorunu kökten çözmek için bir irade ortaya koyduk ve bu irademizin arkasındayız. Bu akşam da grup başkan vekillerinden Mustafa bey ile görüştük dedik işi geciktirmeyelim bir an önce bitirelim.”