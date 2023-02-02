Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: ‘Bay bay Kemal’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM’deki grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Önceki gün 6 parti güya aylarca çalışıp, uğraşıp, didinip hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. Ne yapmışlar bir bakalım dedim. Keşke bakmaz olaydım. Kendimiz adına değil ama bu partilere umut bağlayanlar adına gerçekten çok üzüldük. Bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp ne edildiğine bile hiç bakmamışlar.

BAY KEMAL DİYE HİTAP EDİYORUZ

CHP’nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Bu zat, cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı, uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu, onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim; bay bay Kemal.

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Gözden Kaçmasın Yeniden adaylık önünde engel bulunmuyor Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz, orasını anladık da vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız ya. Ülkenin en önemli sorunu ekonomi diyorlar, tek çözüm önerileri Merkez Bankası’nın İstanbul’daki Dünya Finans Merkezi’ne giden birimlerini tekrar Ankara’ya döndürmek. Ya siz dün benim yanımda değil miydiniz, benim yanımdayken biz Merkez Bankası’nın İstanbul’a gidişini konuşmadık mı?

Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek, masa altı ortakları HDP’ye selam veriyorlar. OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek kapı arkası ortakları PKK’lılara ve FETÖ’cülere selam veriyorlar. Genelkurmay ve MİT Başkanlığı’na sataşarak, kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle onları kullananlara selam veriyorlar.”

MUHALEFETE DİZİ FİLMLİ GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti bir dönem televizyonda gösterilen ‘Sayın Bakanım’ dizisinden söylediği bir replikle şöyle eleştirdi:

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“Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar olup bitenlere bakınca, bir dönem ülkemizde tam da bu konuları işleyen komedi dizisinde yer alan bir bölümü hatırladık. Orada muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir diye soran bir oyuncuya bir diğer oyuncunun verdiği ibretlik cevap şöyledir: ‘O dediğin başka ülkelerde olabilir ama Türkiye’de muhalefetin amacı iktidar olmak değil muhalefetten düşmemektir.’ Bu sözü bir diğer oyuncu da şu şekilde tamamlıyordu: ‘Çünkü muhalefette olmak iktidarda olmaktan çok daha iyidir. Aynı maaşı alırsın, bol çene yaparsın ve hiçbir sorumluluk altına girmezsin.”

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ÇANKAYA KÖŞKÜ ŞAHSİ MALIMIZ DEĞİL

“Devlete ve millete ait olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni şahsımızın malı, halen Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan Çankaya Köşkü’nü atıl bir yer olarak tasavvur eden zihniyetin çapı işte bu kadardır. Çankaya Köşkü, bizim şahsi malımız değil tamamıyla milletin malıdır, aynı şekilde Külliyemiz de yine milletin malıdır. Bunlar seni niye bu kadar rahatsız etti?”

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Erdoğan konuşmasında AK Partili milletvekillere de sitem etti: “Grubumuzun maalesef Genel Kurul’da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Bu millet kendi kasasından kendi kesesinden maaşı veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurul’da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.”

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İSVEÇ BOŞUNA UĞRAŞMA

Erdoğan, NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye’ye yönelik provokasyonlarla gündeme gelen İsveç’e ise şöyle seslendi: “NATO’nun genişleme süreciyle ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. İsveç, boşuna uğraşma; sen benim mukaddes kitabım Kuran’ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO’ya girmenize evet demeyiz. Ve Finlandiya konusunda bakışımız olumludur ama İsveç konusunda olumlu değildir, bunu da böyle biliniz.”