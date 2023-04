Yeni sigara oturmak mı

Haberin Devamı

Uzmanlara göre, insanoğlu tarihinde ilk defa bu kadar çok oturuyor. Önceleri her gün avlanan, yerleşik hayata geçtikten sonra da her gün yiyeceğini üretmek için çalışan insan artık sadece beynini yoruyor. ABD’li çok satan kitapların yazarı ve fizik tedavi uzmanı Kelly Starrett ile eski rafting dünya şampiyonu eşi Juliett Starrett’in yazdığı “Built to Move (Hareket İçin Tasarlandı)” adlı kitapta da buna dair ilginç veriler var. Starrett çifti, kitapta “Erkeklerde günde 6 saatten fazla oturmak, 3 saatten az oturanlara göre ölüm riskini yüzde 37, kadınlarda ise yüzde 18 artırıyor” diyor.

ADIM SAYISI ARTTIKÇA ÖLÜM RİSKİ AZALIYOR

Obezite ile hareket ilişkisine de değinilen kitapta, Amerikalılar günde ortalama 5 bin 100 adım atarken Avustralyalıların 9 bin 700 adım attıkları kaydedilerek, bunun obezite oranlarına yansıdığı tespiti yapılıyor. Ortalama 4 bin adım atan biri bunu günde 8 bine çıkardığında ise ölüm riskini yüzde 51 azaltmış oluyor. Günde 12 bin adım ise riskin yüzde 65 küçülmesi demek.

KAÇ ADIM ATILMALI

- Dr. Ayça Kaya “Günde ne kadar yürünmeli?” sorusuna da şu cevapları verdi:

- 2 bin 500 adımın altında adım atan birini hiç hareket etmiyor olarak kabul ediyoruz.

- Ortalama hareketli birisi 5-6 bin adım atmalı günde.

- Hareketten vücudumuzun şifalanması için 8-10 bin adımı bulması gerekiyor.

‘ÇOK DAHA ZARARLI’

Uzmanlara ‘Oturmak gerçekten sigara kadar zararlı mı?’ diye sorduk.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya: Oturmak insan vücudu için sigaradan bile daha zararlı diyebiliriz. İnsan vücudu hareket bazlı tasarlanmış bir vücut aslında ama günümüzde hayat çok değişti. Beyinlerimiz çalışıyor, bedenlerimiz oturuyor. Bu yüzden göbek bölgesinde yağlanma, kaslarda erime, Obezite gibi problemler de gittikçe artıyor. Dünyada en önemli ölüm nedeni koroner arter hastalıklar. Her yıl 10 milyon insan kötü yaşam tarzı nedeniyle hayatını kaybediyor. O nedenle günlük minimum yarım saat, 40 dakikalık bir egzersiz yapmamız gerekiyor.

‘EN İYİ YOL HAREKET’

- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Sargın: Yürüdüğümüzde kalp atış hızımız artar, metabolizmamız hızlanır, yürümek bir tür kardiyovasküler fiziksel aktivitedir, kan akış hızımız artar, endorfin salımı artar, hormonal dengenin korunmasına ya da düzelmesine fayda sağlar. Ülkemizde her 8 kişiden birinde kalp ve damar hastalığı riski var. Bu riski azaltmanın en güçlü silahlarından biri hareket. Yürüyerek varacağınız en güzel yer sağlık.

- Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fevzi Akdemir: Az yürürseniz az yaşarsınız. Bu kadar net. Hareketsizlik modern çağın hastalığı. Bu ailesel bir yaşam tarzı olduğu için de obez aileler görmeye ve çocuklarda dahi tip 2 diyabet görmeye başladık. Ne kadar çok yürürseniz yaşlılığınızda da hareket kabiliyetiniz o kadar yüksek olur ve hastalıklara da o kadar az yakalanırsınız.