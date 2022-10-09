Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yeni öğrencilere 'vampirli' uyarı yapan rektör Prof. Dr. Namık Ak istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Rektör#Vampir
Yeni öğrencilere vampirli uyarı yapan rektör Prof. Dr. Namık Ak istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 17:23

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, tepki çeken 'vampir' uyarısının ardından istifa etti. Ak, yeni gelen öğrencilere hitap ederken "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmayın. Çok vampirler var" demiş ve sözleri tepki çekmişti.

Haberin Devamı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı.

Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmayın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.

Gözden Kaçmasın

Rektörden yeni öğrencilere vampirli uyarı: Gece dışarı çıkarken dikkatli olunRektörden yeni öğrencilere 'vampirli' uyarı: Gece dışarı çıkarken dikkatli olunHaberi Görüntüle

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA HABERİ GELDİ

Tepki çeken uyarının ardından Prof. Dr. Namık Ak görevinden istifa etti. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" denildi.

Gözden Kaçmasın

Rektöre Barodan istifa çağrısıRektöre Baro'dan istifa çağrısıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Rektör#Vampir

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota