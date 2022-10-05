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Karaman'da rektör Prof. Dr. Namık Ak'tan yeni öğrencilere 'vampirli' uyarı: Gece dışarı çıkarken dikkatli olun

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#Karaman#Vampir#Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karamanda rektör Prof. Dr. Namık Aktan yeni öğrencilere vampirli uyarı: Gece dışarı çıkarken dikkatli olun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 11:39

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerine yaptığı uyarıda geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmalarını söyledi. Prof. Dr. Ak, ''Bak bu İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri, diğerine tabi olsun. Hepimiz kendimizin başkanıyız, ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. Ben İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler vakalar oldu mu? Oluyor'' dedi.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 'Yeni kayıt öğrencilerini bilgilendirme' adı altında program düzenlendi.

Karamanda rektör Prof. Dr. Namık Aktan yeni öğrencilere vampirli uyarı: Gece dışarı çıkarken dikkatli olun

Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, bazı öğrencilerin akşam saatlerinde dersleri olduğunu ve geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmalarını gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:
''Gerek kız öğrencilerimiz, gerekse erkek öğrencilerimiz olsun gece saatlerinde tabi oluyor. Bazı aydınlatmada sıkıntı olan yerleri, yapı işlerine söylemiştim. Aydınlatın ama öyle aydınlatın ki bütün iki lambayı bir anda yakmayın, gerekirse çapraz olarak tek lambayı yakarsın. Önemli olan öğrencimizin yurda giderken, geçiş şeylerinde yürürken rahat önünü görebilsin ve fark edilsin. Zaten kameralarla takip ediliyor üniversite yerleşkemiz. Ona dikkat edin. Ve en az iki kişi olun. Bak bu İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri diğerine tabi olsun. Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. Ben İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibariyle buna dikkat edin.” 

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Karamanda rektör Prof. Dr. Namık Aktan yeni öğrencilere vampirli uyarı: Gece dışarı çıkarken dikkatli olun

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#Karaman#Vampir#Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

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