Yeni normalleşme perşembe başlıyor
İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalar sona erecek, faaliyetlerine ara veren tüm işyerleri ile 1 Temmuz’dan itibaren açılacak.
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin dün, 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede şu ifadeler yer aldı:
* Tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.
* Sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00’e kadar son kez sürdürülecek. 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek.
* Faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri ile sinema salonları açılacak.
* Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, masa veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla kısıtlanmayacak.
PİKNİK YAPILABİLECEK
* Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde COVID-19 kısıtlamaları kaldırılacak.
* Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek.
* Konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise 21.00’de biten müzik yayınları saat 24.00’e kadar yapılabilecek.
* Nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir işyerinde nargile servisi yapılamayacak. düğün ve nikahlarda
SINIRLAMA KALKACAK
* Nikah ve düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.
* STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek.
* Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki dans, halay ve gösteriler yapılabilecek.
* Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklerine izin verilecek.
* Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla yapılabilecek.
* Şehir içi veya şehirlerarası toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek.
* 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da kaldırılacak.
* Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek.
* Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulaması kaldırılacak, 1 Temmuz’dan itibaren normal mesai düzenine geçilecek.