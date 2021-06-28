Yeni normalleşme perşembe başlıyor

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin dün, 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede şu ifadeler yer aldı:

* Tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00’e kadar son kez sürdürülecek. 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek.

* Faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri ile sinema salonları açılacak.

* Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, masa veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla kısıtlanmayacak.

PİKNİK YAPILABİLECEK

* Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde COVID-19 kısıtlamaları kaldırılacak.

* Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek.

* Konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise 21.00’de biten müzik yayınları saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

* Nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir işyerinde nargile servisi yapılamayacak. düğün ve nikahlarda

SINIRLAMA KALKACAK

* Nikah ve düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

* STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek.

* Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki dans, halay ve gösteriler yapılabilecek.

* Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklerine izin verilecek.

* Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla yapılabilecek.

* Şehir içi veya şehirlerarası toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek.

* 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da kaldırılacak.

* Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00­-16.00 mesai uygulaması kaldırılacak, 1 Temmuz’dan itibaren normal mesai düzenine geçilecek.

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