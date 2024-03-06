Yeni müfredat kademeli uygulanacak

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki günkü Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerli olacak müfredata ilişkin şu bilgileri verdi:

“Komisyonlar kuruldu, aylardır çalışıyorlar. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu’nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki eğitim öğretim yılı uygulamaya başlıyoruz.

SEYRELTMELER OLACAK

Müfredatta seyreltmeler olacak. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda, önümüzdeki haftalarda tamamlanmış olacak. Kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12. sınıfların bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11’e almış olsak, önümüzdeki sene 12’de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Konuların birbirini izlemesi konusunda öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız.”

Haberin Devamı

YKS SORULARI DERS KİTABINDAN

- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,Konya Beyşehir’de Gazi İlkokulu, Ali Akkanat Anadolu Lisesi, Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. 12. sınıfların dersine giren Bakan Tekin, “YKS’de müfredat ve ders kitabı dışında başka bir kaynaktan soru gelmeyecek. YKS soru havuzu tamamen müfredat konularını kapsayacak şekilde oluşturuluyor, bu nedenle öğrencilerimiz müsterih olsun” dedi. (EĞİTİM SERVİSİ)