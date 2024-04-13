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Yeni müfredat bu ay açıklanacak

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Yeni Öğretim Programı#Yeni Müfredat
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi.

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TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, yeni müfredatta ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacak. Yeni müfredatın sloganı; ‘İyi insan yetiştirmek’ olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak. Yeni müfredatta, ‘Bütünleşik Eğitim Modeli’ esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak. Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Yeni Öğretim Programı#Yeni Müfredat

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