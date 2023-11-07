Yeni lidere yeni yönetim

Haberin Devamı

Değişimcilerin zaferiyle sonuçlanan CHP kurultayında 60 kişilik PM ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için seçim yapıldı. PM için 387, YDK için 103 adayın çarşaf listeyle yarıştığı seçime ancak gece 02.00 gibi geçilebildi. Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun en önemli kurmaylarından İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listelerinin yarıştığı seçim sabaha kadar sürdü.

- Özel ve kurultayın Divan Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hazırlıklarını birlikte yürüttükleri listede her ikisine de yakın çok sayıda isim yer aldı. En çok oy İstanbullu isimlere gitti. Kulislerde “İmamoğlu ağırlığı” yorumları yapılırken, listede farklı il örgütlerinden de 10’un üzerinde isim yer aldı.

İMAMOĞLU’NA YAKIN İSİMLER

- Partinin en üst karar organı PM’de İmamoğlu’na yakınlığıyla tanınan İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Özgür Karabat en yüksek oyu alan iki isim oldu. İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru en çok oy alan üçüncü, İstanbul Gençlik Kolları eski Genel Sekreteri Ozan Işık da en çok oy alan dördüncü isim olurken, yine İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın 9, İstanbul eski İl Başkanı Baki Aydöner de 10. sıradan PM’ye girdi.

Haberin Devamı

15 VEKİL PM’YE GİRDİ

- Özel’in listesinde yer alan isimlerden İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da ön sıralardan PM’ye giren isimler oldular. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de toplam 15 milletvekilinin yer aldığı PM’nin diğer üyeleri oldu.

EMEKLİ AMİRAL PM’DE

Haberin Devamı

- Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, akademisyenler Yalçın Karatepe ve İlhan Uzgel ile birlikte Özel’in Bilim, Kültür, Sanat Platformu listesinden PM’ye girdiler. Aynı listeden PM üyesi olan diğer isimler de Volkan Demir, Baran Bozoğlu, Gülşah Deniz Atalar, Gökçe Gökçen ve Armağan Erdoğan oldu. Bağcıoğlu, Karatepe ve Uzgel’in Özel’in yeni Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) da yer almaları bekleniyor. Bu durumda CHP’de uzun bir aradan sonra emekli bir üst düzey asker partinin ‘A takımı’ MYK’da yer alacak. Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Özel’in listesindeydi ancak seçilemedi. PM’ye giremeyenler arasında Özel’in partide görmek istediği eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman da yer aldı.

Haberin Devamı

GENÇLİK VE KADIN KOTALARINA TAKILDILAR

- Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bazı kurmayları kadın ve gençlik kotalarına takıldı. Özel’in anahtar listesindeki Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ile Özel’e karşı “Denge Denetleme” adıyla karşı liste hazırlayan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı PM’ye giremedi.Özel’in kurmay ekibinde yer alan ancak uzun süreli vekillikleri nedeniyle eleştirilen isimlerden Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Veli Ağbaba ise başvuru yapmadıkları için yeni PM’de yer almadılar.

LİSTEDEKİ İSİMLER

- Parti Meclisi: “Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, M. Gül Çiftci Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Sinem Kırçiçek, Semra Dinçer, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Şengül Yeşildal, Emin Umut Dikili, Nazan Güneysu, Koza Yardımcı, Mehmet Alkın Denizaslanı, Yankı Bağcıoğlu, Yalçın Karatepe, Volkan Demir, Baran Bozoğlu, İlhan Uzgel, Gülşah Deniz Atalar, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Gonca Yelda Orhan, Gizem Coşkun.” Yüksek Disiplin Kurulu: “Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, İsmail Emre Telci, Ekincan Aksoy, Özkan Tice, Aysemin Gülmez, Deniz Çakır, Süleyman Bülbül, Deniz Demiröz, Nurdan Yücal, Turan Taşkın Özer, Ali Balta, Özgür Sağlam, Remzi Kazmaz.”

Haberin Devamı

LİSTESİ 9 FİRE VERDİ

- Özel’in 8’i Bilim, Kültür, Sanat Platformu’ndan olmak üzere toplam 60 kişilik PM listesi 9 fire verdi. Salıcı’nın listesinden 8 kişi Özel’in anahtar listesini delerek PM’ye girdi. Salıcı’nın “denge ve denetim” başlıklı listesinden PM’ye giren isimler Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka ve Saniye Barut oldu. Her iki listede de yer almayan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yine listeyi delerek PM’ye seçildi.