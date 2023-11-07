‘Kardeşlik’ ziyareti

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İmamoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kurultayın “çok nezaketli, dengeli ve seviyeli” geçtiğini belirterek, “Önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip, kurultay sürecine dair düşüncelerimi ve teşekkürlerimi kendisine sunacağım” diye konuştu.

PARTİ GÜVENLİ LİMANDA

Özel de, “Ekrem başkan için şöyle söylemek lazım, hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi” diyerek şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanımız kurultayda ‘Partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım’ demişti. Tam da öyle oldu. CHP’nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayı idi. Büyük bir nezaket içinde, anlayış birliği içinde başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı.

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KARDEŞLİK İLİŞKİMİZ VAR

Ben şimdi buradan Ekrem başkanımı yolcu edeceğim ama hep konuşulan bir şey vardır, yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey, ‘Ekrem başkan ile aramızda nasıl bir ilişki var?’. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP’yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP’yi iktidara taşıyacak.”

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

- CHP 38. Olağan Kurultayı’nın sona ermesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel BaşkanI Özgür Özel’i çalışma ofisinde ziyaret etti. Baş başa yapılan görüşmenin ardından Özel ve İmamoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.