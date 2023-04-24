Yeni Altay TSK’ya Teslim

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde düzenlenen ‘Yeni Altay Tankı’nın Testler için TSK’ya Teslimi Programı’nda özetle şunları söyledi: “Bugün bu Altay tankının teslim edilmesi bize ayrı bir güzellik kattı. Öncellikle bu tören vesilesiyle tüm şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şükranla yad ediyorum. Bugün bir başka gurur verici projemizin; Altay tankının test için teslim törenini yapıyoruz.

Şimdiye kadar bu kapsamda pek çok araç ürettik. Yine Fırtına obüslerini ordumuzun hizmetine sunduk. Çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk. Bunlarla birlikte araçlarımızdaki silah sistemlerini anti tank mühimmatlarını üretiyoruz. Kara aracı alanında çok şükür tüm ihtiyaçlarımız karşılar hale geldik. Bunula da yetinmiyor dost ve müttefik ülkelere destek oluyoruz.

YERLİ MOTORLA

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Bilhassa mühendislerimiz büyük emek harcadılar. Yerli ve milli alt sistemler tasarladılar. Ortaya Yeni Altay çıktı. Yeni Altay 3. nesilden de öte bir hâle geldi. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Onca saldırıya rağmen pes etmedik. Ordumuz tarafında testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretime başlayacağız. Diğer yandan Arifiye fabrikasıyla ilgili hani diyorlar ya ‘Katar’a sattılar.’ Burada yüzde 51’i bize aittir, yüzde 49 Katar’a aittir. Bunu bilmeden yalan üstüne yalanla engel olmaya çalıştılar.Arifiye tesislerinde 400 beygir ilk yerli ve milli motorların üretim çalışmalarına başladık. İnşallah Altay’ı yerli motor ile envantere alacağız. Eli kanlı terör örgütlerini bu ülkenin başına tekrar bela edemeyecekler. Çok daha önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.”

YENİLENDİ

- TAMAMEN Türk mühendislerin tasarımı olan ‘Yeni Altay’ tankı ilk üretilen prototipin üzerinden geçen sürede, modern muharebe koşullarına uygun olarak yenilendi. Yurtdışından temininde sorun olan birçok alt sistem yerlileştirildi. Güncellenmiş teknolojiler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı. Ek özelliklerle birlikte ‘Yeni Altay’ adıyla yeniden tanımlandı. Güncellenmiş teknolojisi, geliştirilmiş zırh sistemi, artırılmış hareket kabiliyeti, modern atış kontrol sistemi ve kabiliyetiyle modern bir muharebe tankı olarak görev yapacak. Yeni Altay tankları, TSK’daki testlerinin de tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.