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Yargıtay'dan karar: 'Eşek' demek hakaret sayıldı

#Yargıtay#Eşek#Hakaret
Yargıtaydan karar: Eşek demek hakaret sayıldı

Tartıştığı kişiye, ‘eşek, sıpa’ dediğini mahkeme huzurunda itiraf eden kişi hakkında verilen beraat kararı Yargıtay’dan döndü.

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Tartıştığı kişiye hakaret ettiği öne sürülen genç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemede ifade veren sanık, ‘ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim’ diyerek suçunu itiraf etti.

Mahkeme, ‘Eşek, sıpa’ kelimelerinin hakaret olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti. Davacı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi: “Sanığın duruşmadaki beyanlarında ‘Ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim’ şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

YARGITAY'IN SUÇ SAYDIĞI O KELİMELER

Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, ‘bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer alıyor. Yargıtay kararlarında hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle: “Köpek, lanet karı, şartalan, pis gavur, eşek, ayyaş, hırsız, yobaz, yavşak, üçkağıtçı.”

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