Hurriyet.comçtr/DIŞ HABERLER- İHA
Hükümet duyurdu: 11 gün boyunca gülmek, içki içmek ve alışveriş yapmak yasaklandı!
Kuzey Kore'nin eski lideri ve mevcut başkan Kim Jong'un babası Kim Jong İl ölümünün 10. yılında anılıyor. 11 gün sürecek yas süresince hükümetin getirdiği yasaklar ise sadece Kuzey Kore'de olabilecek cinsten...
11 GÜN BOYUNCA GÜLMEK VE İÇKİ İÇMEK YASAK
Bu süreçte hükümet yetkilileri halka herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti .Halk yas süreci boyunca gülmekten ve içki içmekten men edildi.
MARKET ALIŞVERİŞİ DE YASAK! YAKALANANLAR İDEOLOJİK SUÇLU SAYILIYOR
Kuzey Kore'den bir kaynak Kim Jong İl'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine de izin verilmediğini belirterek şunları söyledi;
YAS SÜRESİNCE CENAZELER BİLE BEKLETİLİYOR
'Yas sırasında ailenden biri ölse bile, yüksek sesle ağlamana izin verilmiyor ve cesetler yas süresi bittikten sonra çıkarılıyor. İnsanların bu süreçte kendi doğum günlerini bile kutlamaları yasak.'
PEŞ PEŞE TÖRENLER
Kore Merkezi Haber Ajansı, (KCNA) Kuzey Kore'nin Çin'in başkenti Pekin'de bulunan büyükelçiliğinde bir anma töreni düzenlendiğini bildirdi.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde vatandaşların 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il Sung ve Kim Jong İl'in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andığı aktarıldı.
TREN SEYAHATİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİKore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin eski lideri, Ulusal Savunma Kurulu Başkanı, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Halk Ordusu Başkomutanı Kim Jong İl 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu.