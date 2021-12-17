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HaberlerDünya HaberleriHükümet duyurdu: 11 gün boyunca gülmek, içki içmek ve alışveriş yapmak yasaklandı!
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Dünya
Hurriyet.comçtr/DIŞ HABERLER- İHA
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 12:01 | 

Hükümet duyurdu: 11 gün boyunca gülmek, içki içmek ve alışveriş yapmak yasaklandı!

Kuzey Kore'nin eski lideri ve mevcut başkan Kim Jong'un babası Kim Jong İl ölümünün 10. yılında anılıyor. 11 gün sürecek yas süresince hükümetin getirdiği yasaklar ise sadece Kuzey Kore'de olabilecek cinsten...

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1
Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong İl, 2011'de hayatını kaybetmesinin ardından ölümünün 10. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anılıyor.
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Kuzey Kore efsanevi liderlerinin ölümü 11 gün süren bir yas dönemi ile anılıyor. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.
311 GÜN BOYUNCA GÜLMEK VE İÇKİ İÇMEK YASAK

11 GÜN BOYUNCA GÜLMEK VE İÇKİ İÇMEK YASAK

Bu süreçte hükümet yetkilileri halka herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti .Halk yas süreci boyunca gülmekten ve içki içmekten men edildi.
4BOŞ ZAMAN AKTİVİTİLERİNE KATILMAYIN

"BOŞ ZAMAN AKTİVİTİLERİNE KATILMAYIN"

Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju'dan bir yetkili "Yas döneminde alkol içmemeli, gülmemeli veya boş zaman aktivitelerine katılmamalıyız" diyerek insanların yapacakları aktivitelere de kısıtlama getirdi.
5MARKET ALIŞVERİŞİ DE YASAK YAKALANANLAR İDEOLOJİK SUÇLU SAYILIYOR

MARKET ALIŞVERİŞİ DE YASAK! YAKALANANLAR İDEOLOJİK SUÇLU SAYILIYOR

Kuzey Kore'den bir kaynak Kim Jong İl'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine de izin verilmediğini belirterek şunları söyledi;
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'Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü. Onları bir daha asla görmedik.'
7YAS SÜRESİNCE CENAZELER BİLE BEKLETİLİYOR

YAS SÜRESİNCE CENAZELER BİLE BEKLETİLİYOR

'Yas sırasında ailenden biri ölse bile, yüksek sesle ağlamana izin verilmiyor ve cesetler yas süresi bittikten sonra çıkarılıyor. İnsanların bu süreçte kendi doğum günlerini bile kutlamaları yasak.'
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Ülkede ayrıca polis memurlarına yas döneminde uygun şekilde üzgün görünmeyen insanları izlemeleri talimatı verildi.
9PEŞ PEŞE TÖRENLER

PEŞ PEŞE TÖRENLER

Kore Merkezi Haber Ajansı, (KCNA) Kuzey Kore'nin Çin'in başkenti Pekin'de bulunan büyükelçiliğinde bir anma töreni düzenlendiğini bildirdi.
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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Chen'in, törende Kim Jong İl'in Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığı, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğu her iki taraf için de çok değerli gördüğünü ifade ettiği aktarıldı.
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Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde vatandaşların 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il Sung ve Kim Jong İl'in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andığı aktarıldı.
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TREN SEYAHATİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİKore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin eski lideri, Ulusal Savunma Kurulu Başkanı, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Halk Ordusu Başkomutanı Kim Jong İl 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu.
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Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenilen İl’in ölümünün ardından ülke yönetimini oğlu mevcut başkan Kim Jong Un devralmıştı.
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