Hükümet duyurdu: 11 gün boyunca gülmek, içki içmek ve alışveriş yapmak yasaklandı!

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Chen'in, törende Kim Jong İl'in Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığı, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğu her iki taraf için de çok değerli gördüğünü ifade ettiği aktarıldı.