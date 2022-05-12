Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı: 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasına onama

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 6 Eylül 2019 tarihinde sona eren yargılama soncunda Kaftancıoğlu'na hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu, avukatı aracılığıyla kararı temyiz etti. Kaftancıoğlu'nun mahkumiyet kararına ilişkin temyiz incelemesi Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nce tamamlandı. Yargıtay 3'üncü Dairesi, Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

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'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI' SUÇUNDAN BOZMA

Kaftancıoğlu'na, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise bozuldu. Bozma gerekçesinde ise Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırıldığı anımsatılarak, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı kaydedildi.



Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçu açısından ise muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığına dikkat çekildi.

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili detayları aktaran CNN TÜRK Muhabiri Serhat Dal ise, ''5 ayrı suçtan hapis cezasına çarptırılmıştı. 3 ceza onandı, Yargıtay iki cezasının bozulmasına karar verdi. Onanan cezalar doğrultusunda cezaların infazı bitene kadar siyasi yasak getirildi.'' dedi.