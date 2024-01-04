Yargıtay’dan AYM kararına 2. ‘uymama’: ‘Hukuki değeri yok’

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen ve 14 Mayıs’ta TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci ihlal kararına ilişkin incelemesini dün tamamladı.

Daire kararında, Atalay hakkındaki hükmün kesinleşmesinin milletvekilliğinin düşme sebeplerinden biri olduğu belirtildi. AYM’nin bu konuda inceleme yetkisi de bulunmadığı savunuldu. Atalay hakkındaki kararın örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığı’na tekrar gönderilmesine hükmedildi.

“Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği” belirtilen kararda AYM yasal yetkisini aşmakla suçlandı. Kararda özetle şu değerlendirmeler yapıldı: “Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru incelemesi sonucunda derece ve temyiz mahkemelerinin kararlarını bozması ve onların yerine geçerek bir karar vermesi, mevcut yasal düzenlemelere göre olanaklı değildir. Anayasa Mahkemesi tarafından önüne gelen başvurular arasında sübjektif nitelikte sonuç doğurması gereken bireysel başvurular sonucunda verilen kararların, Resmi Gazete’de yayımlanma zorunluluğu mevcut değildir.

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TALİMAT VEREMEZ

AYM’nin yasal yetkilerini aşarak ve hukuki değerden yoksun şekilde bireysel başvurular sonucunda verdiği bazı kararların Resmi Gazete’de yayımlanması ile Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisine sığınılmakta, bu kararlar denetimden yoksun kalmakta ve bu durum Anayasa Mahkemesi’nin süper temyiz mercii olarak vesayet makamı haline gelmesini sağlamaktadır.”