Vicdansızlık! 60 yavru köpeği ölüme terk ettiler...24'ü yolda ezilerek can verdi

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Murat YILMAZ / ANKARA - Ankara’nın Gölbaşı ilçesine komşu olan Konya’nın Kulu Belediyesi’ne bağlı ekipler, belediyeye ait bir kamyonetle 60 yavru köpeği, başkente getirerek bıraktı. Gölbaşı’nda Ankara-Konya karayolu üzerindeki bir otelin yakınlarına bırakılan yavru köpeklerden 24’ü trafiğin hızla aktığı yolda araçların altında kalarak öldü. Belediyeye ait olduğu belirtilen resmi aracın plakasının ve köpeklerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan hayvanseverler olaya büyük tepki göstererek soruşturma açılmasını talep etti.

EKİPLER TUTANAKLA TESPİT ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada yer alması ve gelen şikâyetler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ile Gölbaşı Belediyesi veteriner ekipleri, polisle birlikte köpeklerin bırakıldığı yol kenarındaki noktaya giderek incelemede bulundu, tutanak tuttu.

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KİMİ ÖLMÜŞ KİMİ ARAZİYE DAĞILMIŞ

Yapılan incelemede, ‘60 yavru köpeğin Kulu Belediyesi’ne ait araçla belediye personeli tarafından atıldığı, bazı hayvanların iki günlük süre içerisinde karayoluna çıkarak araç altında kalıp ezildikleri, bazılarının ise araziye dağıldıkları’ tespit edildi. Yol kenarında duran köpeklerin ise aç ve bitkin oldukları görüldü.

BAŞKAN ÜNVER: ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevliler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Ünver, ilk yaptığı açıklamada, “19 Eylül 2021 tarihinde Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde Kulu Belediyesi’ne ait araç ile yavru köpeklerin araziye bırakılması ile ilgili olayın bilgimiz dışında gerçekleştiğini üzülerek öğrendim. Olayın sorumluları ile ilgili gerekli soruşturmayı açacağımı kamuoyuna bildiriyorum” ifadelerini kullandı.

''ÜÇ PERSONEL OTELİN ARKASINA ATMIŞ''

Ünver, yaptığı ikinci açıklamada ise 30 kadar erişkin ve yavru köpeğin, belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan üç personel tarafından araca yüklenerek Gölbaşı ilçe sınırları içinde bir otelin arkasına atıldığının tespit edildiğini söyledi.

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Ünver, “Konu ile ilgili yetkili veteriner ve görevli personeller hakkında belediyemiz birim amirlerinden Hasan Gölcük idari soruşturma açılması amacıyla görevlendirilmiştir. Soruşturma sonucunda ihmali olan personel hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Soruşturma bitiminde sonucu yine tüm kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KORUMA ALTINA ALDI

Kurtarılan köpeklerden 24’ü ABB ekipleri tarafından hayvan barınaklarına götürülerek koruma altına alındı. Ezilerek hayatını kaybeden köpekler ise Gölbaşı Belediyesi ekiplerince yol kenarından alınıp götürülerek gömüldü.

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GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DE DARBETMİŞLER

Öte yandan köpekler üç belediye görevlisi tarafından bırakılırken bölgede durumu fark eden güvenlik görevlisi Ziya Y.’nin de engel olmak istediği ancak görevlilerin Ziya Y.’yi darbettiği iddia edildi.

Hayvansever Dilek Doğan, “Toplamda 60 kadar köpek bırakıldığı söyleniyor. Güvenlik görevlisi köpekleri bırakan belediye görevlileri tarafından darbedilmiş. Köpekleri bırakan resmi plakalı kamyonete ait görüntü ve fotoğraflar var. Belediyeler hayvanlar konusunda üzerlerine düşen görevi yapmalı. Kısırlaştırma görevlerini yapsınlar. Anneden kopardıkları yavruları başka belediyelerin ilçe sınırları içerisine atarak bu işten sıyrılamazlar. Görevlerini yerine getirsinler” dedi.

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Hayvansever Ümit Şahin de “Tesadüfen yolun kenarında köpekleri gördüm. 5-6 tanesi ezilmişti. Yolun kenarına aldım” diye konuştu.