Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu canlı yayında tek tek anlattı... Anne Suphiye Orancı konuştu: Çocuklarım kimseyi ilgilendirmez

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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerin hikayesi konuşulmaya devam ediyor.

Usta oyuncunun yıllarca sakladığı gerçek Duygu Nebioğlu'nun açtığı 'babalık davasıyla' gün yüzüne çıkmıştı. İddialar karşısında bir süre sessiz kalan Akpınar, daha sonra yaptığı açıklamada kızlarını kabul etmişti.

Almanya’da yaşayan anne Suphiye Orancı’nın toplamda altı çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, “İkisi Almanya’daki evliliğinden. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var. Diğer dört kardeşim benimle aynı kaderi yaşadı” dedi. Annesiyle 2007 yılında iletişime geçtiğini açıklayan Duygu Nebioğlu, “3 yıl boyunca Skype üzerinden görüştük, 2010 yılında benimle son konuşmasını yaptı” ifadelerini kullandı. Kendisine “Babanı bulursan beni kaybedersin” diyen annesiyle 14 yıldır görüşmediğini belirten Nebioğlu, “Annen hayatta mı?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

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Suphiye Orancı, Duygu Nebioğlu...

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum" diyen Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı.

'ÇOCUKLARIM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ'

Yayının ardından izleyici, soluğu Orancı'nın evinde aldı. Kapıyı açmayan ancak soruları diyafondan yanıtlayan Orancı'nın "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Diyafondan konuşan Suphiye Orancı'nın daha sonra evine polis çağırdığı öğrenildi...

Duygu Nebioğlu yaşadığı zorlu süreci anlatırken canlı yayında şöyle konuştu:

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Yüzünü göstersene, anlatsana "kızlarım haklı" desene. Cumhur Orancı, Ali Orancı siz nasıl abi kardeşsiniz. Anneniz öldü geldiniz buraya, annem de geldi. Beni annemle görüştürmemek için bir sürü oyunlar yaptınız. Dayılarıma da tepkiliyim. 21 yaşında üniversite okurken dava açmadım, senelerce sustum. En sonunda dava açmayacağımı söyledim Cumhur Orancı.Beni bir daha aradın mı? Bir ihtiyacın var mı, dedin mi? Bir yandan Metin Akpınar bir yandan Orhancı ailesi. Ne olacak bu işin sonunda? Ben nereye kadar dayanayım. Anne ara ve geleceğini söyle. Bir tek kızlarının geleceği yok burada. Benim onun tehdit ettiğim bir olay olmadı.

35 YIL ÖNCEKİ ARKADAŞTAN YENİ İDDİA

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Öte yandan canlı yayına bağlanan ve Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli bir izleyici de yeni iddialarda bulunurken, Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü olduğunu öne sürdü.

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan ise sürecin devam ettiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Orada duyguyu görünce çok duygulandım sakin ol, çok özür diliyorum. Sesimiz aslında 40 yıldır çıkıyor. Hep yardım istedik, aslında burada Duygu iki gündür çıkıyor ama bunun geçmişi, yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. Annem hep böyle davranmıyor, kendisi uzakta, aynı ülkede bile yaşamayı istemiyor. Onunla ilgili haberin etkisi altındayım hala.

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Şu anda davalı olduğumuz beyefendi tarafından, annem 17-18 sene önce nasıl tanıştıklarını, nasıl vakit geçirdiklerini anlatmıştı. Ben de dedim ki, "neden o insandan bahsediyorsun, ben babamı öğrenmek istiyorum" dediğimde benim babamın o insan olduğunu söyledi.

Dün Uğur bey ile de konuştuğumuzda, gerçekten bu konuda beni anladığını, yanımda olduğunu, bu konunun negatif olarak çıktığına üzgün olduğunu, manevi baba olarak görebileceğini söyledi.

Şu anda davamız devam ediyor. Ben bunu da devam ettireceğim. O konuda da anlayışlı olduğunu söyledi."

Dilara Gülatan...

ABLA DA ORTAYA ÇIKTI

Suphiye Orancı’nın kızlarından Duygu Nebioğlu’nun açtığı davayla, onun ve ikizi Sevgi’nin babalarının Metin Akpınar olduğu kesinleşmişti. Uğur Dündar’a açılan davayla birlikte, ikiz kardeşlerin ablalarından birinin Dilara Gülatan olduğu ortaya çıktı. Dört kardeşin en büyüğünün fotoğrafı ise Dilara Gülatan tarafından paylaşıldı. Dilara Gülatan, kardeşleriyle fotoğrafını Instagram’da “Dört karındaş, dört farklı hayat” notuyla yayınladı. Büyük ablanın da kendi babasını aradığı öğrenildi.

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1988 yılında Antalya’da doğan Duygu Nebioğlu, ikiz kardeşi Sevgi’yle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’na verildi. 6 yaşındayken öğretmen bir çift tarafından evlat edinilen Nebioğlu, 21 yaşında babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. 13 Ekim 2023’te de Akpınar’ın nüfusuna geçti.





Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu...