Metin Akpınar’ın kızları bu evde büyüdü... Bütün mahalle şoktayız

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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, yaşamlarının büyük bölümünü Antalya’da geçirdi. 6 aylıkken Antalya Valiliği tarafından devlet korumasına alınan ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen ikizler, 6 yaşındayken sınıf öğretmeni Emine, fizik öğretmeni Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi.

Metin Akpınar

AKSEKİ’DE YAŞADILAR

Öğretmen çift, çocukları olmadığı için evlat edinme kararı alırken, meslek hayatları boyunca Antalya’nın seçkin okullarında öğretmenlik yaptılar. Özdener Bey, emekli olduktan sonra özel bir eğitim kurumunda bir süre yönetici olarak çalıştı. Bu süreçte hem Antalya merkez hem de Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi’ndeki 3 katlı evlerinde yaşamlarını sürdürdüler.

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Duygu ve Sevgi’nin evlatlık olduğunu tüm mahallenin bildiğini söyleyen Güzelsu Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Akoğlu, Hürriyet’e şu bilgileri aktardı: “Nebioğlu Ailesi mahallemizde çok sevilir. Duygu ve Sevgi’nin çocukluğunu biliriz. Ailenin çocuğu olmadığı için ikizleri evlat edindiler. Emine Hanım’ın kardeşi ölünce onun çocuğunu da yanlarına aldılar.

Duygu Nebioğlu - Sevgi Nebioğlu

İLK BAŞTA ŞAKA SANDIK

Maddi durumları çok iyiydi. Birkaç tane evleri olduğunu biliyorum. Sevgi evlendi, iki erkek çocuğu oldu. O da anaokulu öğretmeni. Duygu ise sanat okudu. İkizlerin Metin Akpınar’ın kızları olduğunu öğrendiğimizde büyük bir şok yaşadık. Şu an bütün mahalle bu olayı konuşuyor. İlk duyduğumuzda birileri bize şaka yapıyor sandık ama olay gerçekmiş.”

BABA ÖZDENER KONUŞMUYOR

- Özdener Nebioğlu’nun konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyen muhtar Akoğlu şöyle devam etti: “Konu medyaya düşünce Özdener Bey ve Emine Hanım Antalya’daki evlerine gitti. Onların bu durumu nasıl karşıladığını inanın ben de bilmiyorum. Tek bildiğim öğretmenlerimiz ikizleri öz evlatları gibi yetiştirdi, sahip çıktı. Umarım bu yaşananlar aileye yeni bir travma yaşatmaz. Özdener Bey’le konuştum. Medyaya kesinlikle çıkmak istemiyor. Zaten böyle şeyleri pek sevmez. ”

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Duygu Nebioğlu kendisini evlatlık edinen Özdener Nebioğlu ile eski bir fotoğrafını paylaştı.