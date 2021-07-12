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Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 12.07.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adana'da infial yaratan görüntüler! Balkonda tekme ve yumrukla saldırdı

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Son dakika... Adana'da infial yaratan görüntüler! Balkonda tekme ve yumrukla saldırdı

Adana'da bir kadın evinin balkonunda, köpeğine tekme ve yumrukla saldırdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bir kadının, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını gören komşuları, cep telefonuyla o anları kaydetti. Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının videoları, sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede dikkat çeken olayın görüntüleri geniş kitlelere yayıldı.

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Görüntüleri izleyen hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı. Hayvanseverler, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekilerine de haber verdi. İsmi öğrenilemeyen kadının eşi, apartmanın önünde bekleyenleri görünce köpeği indirip, görevlilere teslim etti.

Son dakika... Adanada infial yaratan görüntüler Balkonda tekme ve yumrukla saldırdı

KADININ YÜZDE 50 ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

HAYDİ ekiplerinin aracına bindirilen köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Polisin incelemesinde, kadının yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Şiddete uğrayan köpeğin ise tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.

Son dakika... Adanada infial yaratan görüntüler Balkonda tekme ve yumrukla saldırdı

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