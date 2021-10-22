Van'da kaçak göçmen operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 13.00 sıralarında Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattı gerisinde, göçmen hareketliliğini engelleme faaliyetleri kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 172 Afganistan ve 16 Pakistan uyruklu olmak üzere 188 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Hem yemiyoruz hem de obeziz!
‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’
Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi
Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'
Teknoloji milyarderinin çılgın projesi! Dünyada bir ilk olacak...