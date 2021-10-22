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Van'da kaçak göçmen operasyonu

#Kaçak Göçmen#Van#Operasyon
Vanda kaçak göçmen operasyonu

Van'ın Özalp ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Afganistan ve Pakistan uyruklu 188 kaçak göçmen yakalandı. 

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 13.00 sıralarında Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattı gerisinde, göçmen hareketliliğini engelleme faaliyetleri kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 172 Afganistan ve 16 Pakistan uyruklu olmak üzere 188 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi. 

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