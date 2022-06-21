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Vahşice öldürülmüştü... Pınar Gültekin davasında 'haksız tahrik' polemiği! Aile avukatı CNN TÜRK'te

#Puınar Gültekin#Muğla#Cemal Metin Avcı

İki yıl önce Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Cemal Metin Avcı ile tartıştıktan sonra bayılan ve ardından canlı canlı varile konularak üzerine benzin dökülerek yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayeti davasında karar açıklandı. Mahkeme haksız tahrik indirimi ile Cemal Metin Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir CNN TÜRK’te, 'Whatsapp mesajı sunamıyor, görüntü kayıtları sunamıyor, görüntü yok, video yok, mesaj yok, bıçak yok ortada. Adli Tıp raporu var ortada. Neye göre haksız tahrik indirimi uygulandığını bilemiyoruz. Nasıl böyle bir karar verdiğini tahayyül edemiyoruz .Yanlış mutlaka bir yerden döner.' şeklinde konuştu.

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

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'3 AŞAMALI HAKSIZ TAHRİK SAVUNMASI VAR'

Pınar Gültekin davasında kararın açıklanmasından sonra Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir CNN TÜRK’te şu açıklamalarda bulundu:

Bu haksız tahrik meselesi Türkiye’de kadın cinayetleri ile ilgili çok kötüye kullanılan bir kurum. Aslında kanun koyucunun amacı bu değil ancak son 15 yılda biz bunu görüyoruz. Bir profesyonel katillik müessesi oluştu. Cinayetin öncesini tasarlayan, sonrasını tasarlayan, yargılamada nasıl ifade vereceğini ezberleyen. Çok tipik bir tezahürü var. Düşünün ki maktüleyi önce boğmaya çalışıyor, sonra diri diri odunla yakıyor. Bu cani devamında benzin döküp yakıyor, üzerine beton döküyor nehre atıyor. Eş zamanlı olarak telefonu 4 parçaya ayırıyor. Suç delillerini gizlemeye yönelik suç delillerini farklı yerlere atıyor.

Vahşice öldürülmüştü... Pınar Gültekin davasında haksız tahrik polemiği Aile avukatı CNN TÜRKte

Mahkeme aşamasına baktığımızda ise 3 aşamalı haksız tahrik savunması var. Soruşturma aşamasında şöyle söylüyor, ‘Benim evli olduğumu öğrendi benden menfaat temini vardı o yüzden öldürdüm.’ Sonra kovuşturma evresinde bir mektup yazıyor cezaevinden. Diyor ki,’ Benim hemcinslerimle görüntülerimi çekti, beni uyuşturdu. Menfaat temini vardı, o yüzden öldürdüm.’ diyor. Sonra duruşma başlıyor çapraz sorguda soruyorum ki niye öldürdünüz? ‘Ben konuşmaya götürmüştüm bağ evine.
Vahşice öldürülmüştü... Pınar Gültekin davasında haksız tahrik polemiği Aile avukatı CNN TÜRKte

Çantasından bıçağı çıkardı aniden kendimi korumaya çalıştım. Bıçak kolumu yaraladı bu nedenle panikledim bu yüzden öldürdüm. Bıçak çekmeseydi öldürmeyecek miydiniz diyorum. ‘Hayır öldürmeyecektim’ diyor. Dosyaya bakıyorum bıçak yok, adli tıp hekimine göre bıçak yaralanması yok.

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'ANDROİD TELEFONUN ŞİFRESİ GELDİ'

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ABD’ye yazı yazıldı. Pınar Gültekin’in telefonundaki mesajlar, görüntüler, video var mı? Android telefonun şifresi geldi. Bahsi geçen video yok, Whatsapp mesajı yok. Karşı yanda bunu sunamıyor. Hiçbir delile desteklenmeyen kerameti kendinden menkul haksız tahrik iddiasını mahkeme inanılmaz şekilde uyguladı. Bizatihi kendi içinde 3 kez çelişen bir haksız tahrik iddiası, karşı taraf hiçbir belge sunamıyor ama sanık ifadesine kutsiyet atfedilerek mahkemece böyle bir uygulama yapıldı.

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'CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Geldiğimiz noktada böyle bir garabet karara açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz edeceğiz.

Mahkeme savcının mütalaasına uymayıp aksine bir karar verdi. Başsavcılık bu karara itiraz edeceğiz biz de itiraz edeceğiz. Mahkemenin kararının garabet olduğunu düşünüyoruz. İstinafın bu kararı kaldıracağını düşünüyoruz.

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Mahkeme delillerin gönderildiğini söylemiyor. Türiye’de ne yazık ki otomatik uygulanıyor. Çok önemli bir indirim nedeni… Whatsapp mesajı sunamıyor, görüntü kayıtları sunamıyor, görüntü yok, video yok, mesaj yok, bıçak yok ortada. Adli Tıp raporu var ortada. Neye göre haksız tahrik indirimi uygulandığını bilemiyoruz. Nasıl böyle bir karar verdiğini tahayyül edemiyoruz .Yanlış mutlaka bir yerden döner. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mahkemenin böyle bir karar vereceğini bizler ön görmüştük. Reddi hakim talebinde bulunmuştuk, 3 defa reddedildi. HSYK’ya şikayet ettik, başka ne yapabiliriz? Hiçbir tasarrufta bulunulmadı ve hukuk garabeti kararı verildi.

Vahşice öldürülmüştü... Pınar Gültekin davasında haksız tahrik polemiği Aile avukatı CNN TÜRKte

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