AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davasında verilen kararla ilgili açıklama: Hukuki süreç devam ediyor

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AK Parti'li Çelik, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın aldığı ceza ile ilgili Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, şunları söyledi:

"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.

Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."