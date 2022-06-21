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Cemal Metin Avcı denilen katil...

- Önce döverek bayılttı Pınar’ı.

- Sonra boğmaya çalıştı.







- Ardından diri diri yaktı.

- Varile koyduğu cesedin üzerine beton döktü.

27 yaşındaki gencecik Pınar, işte böyle zalimce bir cinayete kurban gitti.

*

Sonuç?

Mahkeme, canavar katile “haksız tahrik indirimi” uyguladı.

Böylece...

Ağırlaştırılmış müebbet cezası, 23 yıla indirildi.

*

Haklı ya da haksız, hangi tahrik söz konusu olursa olsun...

Bu zalime, bu caniye, bu vahşiye verilen bu ceza, kamu vicdanında asla kabul görmeyecektir.

*

Mahkemenin verdiği karar, hukuki sürecin işlediğini gösteriyor.

Adaletin tecelli ettiğini göstermiyor.

Pınar Gültekin için adalet istiyoruz.

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'SEN' DİYENE 'SEN' DEYİN



İSTER devlet dairesinde ister poliste ister belediye binasında ister doktor odasında...

O anda otoriteyi temsil eden kişi, size “siz” demek yerine “sen” diyorsa...

Kendisine asla “siz” diye karşılık vermeyin.

*

Mütekabiliyet şartının en geçerli, en haklı, en gerekli olduğu alandır:

Size “sen” diyene “sen” denmelidir.



MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ



GÖRÜŞLERİNİ benimsemem. Sümer tarihinden çıkardığı sonuçlara itirazım var.







Fakat aslanlar gibi 109 yaşına gelmiş olmasını, büyük bir hürmetle selamlıyorum.

*

Hayata olan tutkusu, hiç kaybetmediği mizah duygusu, ömrü boyunca sergilediği muazzam direnç...

Hepsini göz önünde bulundurarak...

Nice yaşlara Muazzez Hanım diyorum.



SAVAŞIN GÖBEĞİNDE VERİLEN BOL TASARIMLI POZLAR



ZELENSKİ çiftinin bir kredisi vardı benim gözümde.

Kaçmadılar, mücadeleyi bırakmadılar, direndiler, vatanseverce bir tutum takındılar.







Fakat kendilerine açılan kredi, gitgide tükeniyor mu ne?

*

İşte bakın:

Zelenski’nin eşi, bir İngiliz gazetesine poz vermiş.

Sığınakta bir dekor oluşturmuşlar. Şık bir tulum giyilmiş. Arkadaki perdeyle tulumun uyumlu olmasına dikkat edilmiş. Doğallığın zerresi bile yok. Tasarlamışlar resmen. Dizayn etmişler. Tek kaygıları olmuş: Alabildiğine şık olsun.

*

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Bombalar altındasın, binlerce kayıp vermişsin, vatandaşlarının yarısı sürgüne gitmiş, yaralar taptaze, ölümlerin acısı yüreklerde... Ve sen sığınakta şıklık peşindesin.

Çok yadırgadım çok.

BİR KAFE MÜDAVİMİ OLARAK ÖĞRENDİĞİM ŞEYLER



- Menü çok geniş olmayacak.

- Aşırı ilgi ile aşırı ilgisizlik arasındaki kıvam tutturulacak.

- Kahveye özel önem verilecek.

- İyi bir fırınla fark yaratılacak.

- Mekânda rahatlık esas olacak.

- Bilgisayarıyla çalışmak isteyenlere alanlar oluşturulacak.

- Müdavimler özel hissettirilecek.



BU EVLİLİK TUTAR



MÜGE Anlı, bir polis müdürüyle evleneceğini açıklamış.







*

“Cuk” diye buna denir. Uyum budur. Bir yastıkta kocama garantisi, ancak böyle sağlama alınır. Aynı dalga boyunda mesleklerin buluşması tam da budur.

*

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Mutluluklar Müge Anlı.

'RAYDAN ÇIKANLAR' FİLMİNİN YERLİ VERSİYONU



DÜN Hürriyet’te bir haber vardı:

*

“VIP Özlem’in aşk tuzağı” başlığıyla yayınlanan bu habere göre...







Özlem Hanım, arkadaşlık sitelerinde verdiği ilanlarla erkeklerle tanışıyor. Sonra da tanıştığı adamların evine gidiyor. Bu arada adresi de erkek arkadaşına söylüyor. Evde buluşma gerçekleştikten bir süre sonra “erkek arkadaş”, elindeki bıçakla daireyi basıyor. “Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun?” diye şaşkınlık içindeki adamı önce darp ediyor, ardından da soyuyor.

*

Haberi okuyunca...

Bu tam da ‘Raydan Çıkanlar’ filminde anlatılan dümen, dedim.

O filmde de tıpkı buna benzer bir sahtekârlığın öyküsü anlatılıyordu.

*

Raydan çıkanlara sesleniyorum:

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Mümkünse raydan çıkmayın. Hadi çıktınız diyelim, dümene gelmeyin.

HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEYEN CÜMLELER

- Ben başbakan olacağım.

- Erken seçim yok.

- Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu.