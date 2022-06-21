Pınar Gültekin davası: Bu mu adalet?

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Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020’de ortadan kaybolmuştu. 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32), çıkan kavgada Gültekin’i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. Olayla ilgili olarak adli tıp tarafından hazırlanan raporda ise Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığı ortaya çıkmıştı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Davanın 16 Mayıs’ta görülen 12’nci duruşmasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında Cemal Metin Avcı’nın ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek’ten, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı’nın da ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada diğer tutuksuz sanıklardan Cemal Metin Avcı’nın boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan, anne Ayten ve baba Selim Avcı’nın da ‘suç delillerini gizlemek ve yok etmek’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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Gözden Kaçmasın Pınar Gültekin için adalet istiyoruz Haberi Görüntüle

'GEÇMİŞİM ÇOK TEMİZ'

Karara çıkan davanın 13’üncü duruşması, dün Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Son sözü sorulan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi. Geçmişinin çok temiz olduğunu ve sabıka kaydının olmadığını savunan Avcı, mahkemeden son isteğinin adaletin doğru tecelli etmesi olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Cemal Metin Avcı’yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından haksız tahrik’ indirimi uygulayarak bu cezayı 23 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verdi.

'YARGITAY’A GİDECEĞİZ'

* Gültekin Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir: Bugün burada adalet ölmüştür. Yargıtay’a gideceğiz. Tam anlamıyla bir hukuk garabeti olan bu kararı derhal istinafa taşıyacağız. 23 yıl ceza alan cinayet sanığı Cemal Metin Avcı’nın bu kararla yatarı 14.5 yıl hapis olacak.

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* Baba Sıddık Gültekin: Türkiye’de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak.

* Anne Şefika Gültekin: Hak, hukuk, adalet bu değil. Bu cezayı kesinlikle kabul etmiyoruz.

* Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü: Bu kadın bir kere değil, canlıyken, yakılarak, boğularak, darp edilerek katledilmiştir. Sonra da onun ahlakı ve namusu üzerinden kastedilerek katledilmiştir. Bir dava öncesi hayatımızı yaşarken bir de dava sonrasında öldürülüyoruz. Yetti artık.