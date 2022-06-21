BM Raportörü Yunanistan’ı suçladı: Geri itme politikaları haline geldi

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* Morales 2020-2021 yıllarında sığınmacıların geri itilerek zorla Türkiye’ye gönderildiğine dair 540 vakaya dair ihbarlar bulunduğunu, bu olaylara konu sığınmacı sayısının toplam 17 bin olduğunu kaydetti.

* Sadece Nisan-Kasım 2021 döneminde Meriç’te 140 bin sığınmacının Yunanistan’a girişinin engellendiği, aynı dönemde Ege’de aralarında çocukların da bulunduğu 7 bin sığınmacının Türkiye’ye geri itildiğine dair 147 ihbarın bulunduğu aktarıldı.

KURTARMAK YASAK

* Yunanistan’da 4 Eylül 2017’de çıkarılan bir yasayla sivillerin ya da insan hakları örgütlerinin sığınmacılar için denizde arama-kurtarma çalışması yapmasının yasaklandığına dikkat çekildi. Raporda, “Sivil toplum örgütleri sadece Yunan sahil güvenlik makamlarının izni ve talimatları doğrultusunda hareket edebiliyor. Sığınmacıları kurtarmak için girişimde bulunan siviller, ciddi para ve hapis cezaları ile karşı karşıya kalabiliyor” denildi.

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DENİZE ATAN TEK SAHİL GÜVENLİK

Avrupa Parlamentosu’nda geçen mayıs ayında yapılan bir oturumda Ege ve Doğu Akdeniz’de çeşitli kurtarma operasyonlarında yer alan Yunan aktivist İasonas Apostolopulos, “Dünyada, denizdeki insanları kurtarmak yerine onları denize atan tek sahil güvenlik Yunanistan’da. Yunan makamları, Yunan sahillerine ulaşan sığınmacıları kaçırıp, tekrar denizin ortasına atıyor” diye konuşmuştu.