Son dakika... Bakan Soylu 07.00'de kameralar karşısına geçerek duyurdu: Baron ve baroniçeler gözaltında

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını anlattı.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.

"TEK TEK TESPİT EDİLDİLER"

Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.

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Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.

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Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

Kolay bir operasyon değildir. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var, onun için başsavcılığımızın altını çizerek söylüyorum. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Başından itibaren tek tek takip edilmiş, tüm dinlemeleri, delilleri elde edilmiş ve operasyona döndürülmüştür.

"HEPSİ GÖZALTINA ALINDI"

Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır.

"BİR OPERASYON DAHA BAŞLADI"

Bugün bir operasyon daha başladı. O da 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka 18 operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon.

Tekrar arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Huzurunuzda uyuşturucuya karşı mücadelede gençlerimizi korumaya çalışan, Türk Polis Teşkilatı'na, Türk Jandarma Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz.

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"GİRİLEN ADRESLERDE ÖRGÜT PAÇAVRALARI VE KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ"

Şu anda girilen adreslerde gerek örgüt paçavraları, gerekse aynı adreslerde kalaşnikoflar da bazı adreslerde ele geçirildi. Tabi burada geçmişten kalan alışkanlık üzere, bir taraftan uyuşturucu, bir taraftan uyuşturucudan terör finansmanı elbette var. Şunun altını çizerek ifade etmek lazım. Yaklaşık 2.5 yıldır, sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz.