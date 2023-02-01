Uzmanlardan tasarruf önerileri: Halı, araba yıkamayın her gün duş almayın

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Türkiye, son yıllarda kuraklık riskiyle karşı karşıya kalırken, uzmanlar ortak akılla acilen kuraklık eylem planlarının hazırlanarak adım adım uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye genelinde birkaç gündür görülen yağışların, hem barajlar hem de tarımsal üretim için yeterli olmadığını belirten uzmanlar, tarımda, sanayide ve evlerde suyla birlikte enerjinin de verimli kullanılması konusunda sosyal medya, radyo, ve televizyonlar, reklam panoları aracılığıyla uyarılar yayınlanmasını istiyor. İşte uzmanların uyarları ve tasarruf önerileri:

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METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI FIRAT ÇUKURÇAYIR: ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNELERİNİ TAM DOLU KULLANIN

* YAĞIŞLAR PARAYLA ALINMIYOR: Önümüzdeki süreçte yağışlar mevsim normallerinde gitmezse tarımda rekolte düşecek, gıda fiyatları da daha hızlı artacak. 2-3 yıldır kuraklık yaşıyoruz ama birkaç gün yağmur yağınca sorun ortadan kalktı, sanıyoruz. Yağışlar parayla satın alınamıyor o zaman tasarruf, ülke gündeminin birinci maddesi olacak. Suyun yüzde 75’i tarımda, yüzde 13’ü sanayide ve yüzde 12’si de evlerde kullanılıyor.

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* KURAKLIĞA DAYANIKLI ÜRÜNLER EKİLSİN: Tarımda ürün deseni değişikliğiyle, kuraklığa dayalı türlerle, damla sulama sistemleriyle tasarrufa gidilmeli, çiftçi teşvik edilmeli.

* TIRAŞ OLURKEN MUSLUK AKMASIN: Bizler tıraş olurken, diş fırçalarken suyu boşa akıtmayacağız. Sadece su değil enerji tasarrufu da yapacağız ki elektrik üretimi sağlayan barajlarda gereksiz su kullanımı önlensin.

* HER GÜN KIYAFET DEĞİŞTİRMEYİN: Günlük kıyafet değiştirmeyecek, duş almayacak, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu kullanacağız. Kuraklıkla mücadele sadece kamu kuruluşunun yapacağı bir şey değil; topluca mücadele etmeliyiz.

ÇEVRE PROFESÖRÜ, ÇEVRE BAKANLIĞI ESKİ MÜSTEŞARI MUSTAFA ÖZTÜRK: KAR VE YAĞMUR HASAT EDİLMELİ

* BU YAZ ZOR GEÇEBİLİR: Yağışların başlaması olumlu bir gelişme ama yeraltı sularını besleyip beslemediğini bilmiyoruz. Biz bu yağmur ve kar sularını hasat etmediğimiz sürece bahar ve yaz aylarını zor geçirebiliriz. Yağmur hasatı çok maliyetli bir yatırım değil. İsveç, Norveç, İsviçre, Amerika su fakiri olmadıkları halde kar suyunu hasat etmeye başladılar. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere çatılara hasat sistemleri kurulmasına destek verilip yağmur ve kar sularının toplanarak gerektiğinde kullanımı sağlanmalı.

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* BİYOHENDEKLER KURULSUN: Çevre Bakanlığı da tüm arıtma sistemlerinin ileri arıtmaya dönüştürülmesini zorunlu kılarak, bu suların sulama ve kullanma suyu olarak kullanımını teşvik etmeli ki hem sanayide hem tarımda kullanılan su miktarı düşürülebilsin. Tarım arazilerine biyohendekler kurularak, yağmur suyunun akışı yavaşlatılıp yeraltı suyuna karışması sağlansın. Türkiye artık suyu az seven bitki ve meyve türlerine geçsin.

* SİFONLARA PET ŞİŞE KOYUN: Basında, sosyal medyada suyun az kullanımı konusunda halk sürekli uyarılsın, halı, araba yıkamayın, her gün duş almayın, musluk ve sifonları değiştirin, sifonların içine pet şişeler yerleştirin diye. Yoksa bu susuzluk gıda güvenliği riskini de beraberinde getirecek.