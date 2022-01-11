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Üvey babanın cinsel istirmarı günlükle ortaya çıkmıştı! İyi hal indirimli ceza onandı

#İzmir#Bornova#Çocuk İstismarı
Üvey babanın cinsel istirmarı günlükle ortaya çıkmıştı İyi hal indirimli ceza onandı

İzmir'in Bornova ilçesinde üvey çocuğu A.B.B.'yi (16) istismar ettiği hem kızın günlükleri hem de ifadeleri ile ortaya çıkınca yargılanıp, iyi hal indirimi ile 12 yıl 6 ay hapse çarptırılan Engin O.'nun (40) cezası, İstinaf Mahkemesi'nce de onandı. Karara şaşırdığını belirten A.B.B.'nin annesi J.O. "Kızım 33 kiloya kadar düştü. Ancak o adama iyi hal indirimi uygulandı. Kızım için son nefesime kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

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Bornova ilçesinde A.B.B. adlı kız çocuğu iddiaya göre, 13 yaşında üvey babası Engin O.'nun cinsel istismarına maruz kaldı. A.B.B.'nin yaşadığı cinsel istismar, yaklaşık 2 sene sürdü. Pandemi döneminde A.B.B.'nin tavırlarındaki değişim, anne J.O.’nun dikkatini çekti. Bunun üzerine anne J.O., kızını doktora götürdü. Psikiyatrik muayenede cinsel istismarı anlatan A.B.B.'ye depresyon ve anksiyete tanısı konuldu. Ayrıca A.B.B.'nin günlükleri de incelendi.

'ODAMA KAMERA KOYMAYI DÜŞÜNDÜM'

A.B.B.'nin intihar etmeyi bile düşündüğünü belirttiği günlükte "Uyurken yanıma geliyor. Ne yaptığını sorduğumda üzerimi örtmek için geldiğini söylüyor. Annem, bunları öğrense çoktan boşanmışlardı. Belki de çok uzaklara gitmeliyim ama hiçbir yerde istenmiyorum. O kadar baskı altındayım ki kendimi asmayı düşündüm. Yarın karne günü ve mutlu numarası yapmalıyım. Odama kamera koymayı bile düşündüm. Annemler, odalarına kilit aldılar. Ben de almak istedim ama gerçeği asla söyleyemezdim. Canım çok sıkkın. Bana dokunduğunu söyleyemiyorum. Yetti artık, çok sıkıldım" yazdığı görüldü.

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SUÇU İTİRAF ETTİ

Hem A.B.B.'nin ifadelerinden hem de günlüklerden cinsel istismarın ortaya çıkmasının ardından anne J.O.'nun eşi Engin O.'dan şikayetçi oldu. Engin O., 2021’in ocak ayında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Engin O., tutuklandı. Engin O. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suçunu itiraf eden Engin O., "Uyurken üzerini örtmek için odaya girdiğimde A.B.B.'nin bacakları açıktaydı. Nefsime hakim olamadım ve bacaklarına dokundum. İrkilince odadan geri çıktım. Başka bir şey yapmadım. Bu olaydan sonra A.B.B. bana önyargılı oldu" diye konuştu. A.B.B. ise "İlk olarak evimizin çatısında tacize uğradım. Sürekli aynı şeyleri yapıyordu. Yattığım odanın kapı kolunu, sessizce indirip, içeri giriyordu. Bunları günlüğüme yazdım. Cinsel taciz, ben günlük tutmaya başlamadan 6 ay önce başlamıştı" dedi. Mahkeme heyeti, geçen ağustos ayında Engin O.'ya önce 15 yıl hapis verdi. Daha sonra sanığın hapis cezası, duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasının olmaması nedeniyle 12 yıl 6 aya indirildi.

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'OLAYDAN SONRA KIZIM HAYATA KÜSTÜ'

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından taraf avukatları, verilen cezaya itiraz etti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, sanığının tutukluk halinin devamına, usulen ve esasen istinaf başvurusunun reddine karar vererek, yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Olaydan sonra Engin O.'dan boşanmak için de dava açan anne J.O., istinafın kararını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek "Olaydan sonra kızım hayata küstü. Hepimizin psikolojisi yerle bir oldu. Kızım bir tür beslenme bozukluğu olan anoreksiya oldu ve 33 kiloya kadar düştü. Ancak o adama iyi hal indirimi uygulandı. Adalete güvenmek istiyoruz. Kızım için son nefesime kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

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