Son dakika haberi: Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı...

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Son dakika Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'tan üzücü haber.. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çalık'ın ölümü spor dünyasını hüzne boğdu.

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ARAÇ 135 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. ’Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı’ dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi. Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Milli futbolcunun önündeki tırı solladıktan sonra aracının kontrolünü kaybettiği ve uçuruma yuvarladığı görüldü.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.pic.twitter.com/Pdf2M6uZx0 — Spor Arena (@sporarena) January 11, 2022

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NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORMUŞ

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık’ın üzüntüsü yaşanıyor.

Yeşil-beyazlı ekiple 3 yıl daha sözleşmesini uzatan genç futbolcunun, pazar günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün yapılan antrenmana katıldığı ve bugün izinli olduğu öğrenildi.

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Ahmet Çalık’ın, şubat ayında yapmayı planladığı düğün için Ankara’ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara’da trafik kazası geçiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi. Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Çalık ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor ve Gençlerbirliği forması giyen futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı.

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Ahmet Çalık’ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Konyaspor ile Galatasaray formaları koyuldu.

BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: BENİ YETİM BIRAKTIN

Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Ahmet Çalık’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçedeki mezarlıkta toprağa verildi.

"NİŞANINI 1-1.5 AY ÖNCE YAPMIŞTIK"

Aslen Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çalık köyünden olan Ahmet Çalık’ın vefat haberinin ardından Çalık Köyü muhtarı ve Ahmet Çalık’ın akrabası Yaşar Çalık, duygularını ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sabah televizyondan öğrendik biz kazayı. Öğrendikten sonra telefon açtık, Ankara’ya. Oradan da gereken bilgiyi aldık. Sonra arkadaşlarıyla konuştum, doğruladılar. Öyle bir genç gelmemiştir bizim köyümüze. Futbol dünyasında TFF de söylüyor bunu, birinci sınıf futbolcuydu. Futbola çocukluğunda başladı. Köyde ilk haberi ben duyunca söyledim herkese ve herkes çok üzüldü. Bir nikah işi vardı, o da nasip olmadı. Nişanını da 1-1.5 ay önce yapmıştık. Nikah işlemleri ve düğün hazırlıkları için gidiyormuş. Ben bir süre önce ailesinin yanına gittim, çocukları evlenecek diye hazırlık yapıyorlardı. Onlar da mutluydular.”

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AHMET ÇALIK'IN FUTBOL KARİYERİ

26 Şubat 1994 tarihinde Ankara’da Yenimahalle’de dünyaya gelen Ahmet Çalık, Gençlerbirliği'ndeki performansıyla tanındı. Ahmet Çalık yılından Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. 1 Temmuz 2011 tarihinde G.Birliği U21 takımında oynamaya başladı. 2012-2013 sezonunda, 21 Nisan 2013 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giydi.

Millî takım kariyeri:

17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.

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17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.

Türkiye Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

Ahmet Çalık, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Ahmet Çalık Altyapı Kariyeri :

2004–2011 - Gençlerbirliği

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011- ----- - Gençlerbirliği

Ahmet Çalık Millî Takım Kariyeri :

2010 - Türkiye U-16

2010-2011 - Türkiye U-17

2011-2012 - Türkiye U-18

2012-2013 - Türkiye U-19

2012-2014 - Türkiye U-20

2013- ------ - Türkiye U-21

2015- ------ - Türkiye