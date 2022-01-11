Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Futbol dünyasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları..

Ahmet Çalık'ın ölüm haberi üzerine spor dünyasından pek çok isim ve kulüp başsağlığı mesajı yayımladı. Demirören Haber Ajansı, kazanın Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştiği ve aracın şarampole yuvarlanması sonucu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte, Spor dünyasının Ahmet Çalık için sosyal medyadan yayımlamış olduğu başsağlığı mesajları