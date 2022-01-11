Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Futbol dünyasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları..
Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata veda etti. Son dönemde Konyaspor forması giyen ve bir dönem Galatasaray formasını da terleten Ahmet Çalık'ın ölüm haberi, futbol dünyasını yasa bürüdü. İşte, kulüpler ve futbol otoriteleri tarafından yayımlanan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları
Ahmet Çalık'ın ölüm haberi üzerine spor dünyasından pek çok isim ve kulüp başsağlığı mesajı yayımladı. Demirören Haber Ajansı, kazanın Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştiği ve aracın şarampole yuvarlanması sonucu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte, Spor dünyasının Ahmet Çalık için sosyal medyadan yayımlamış olduğu başsağlığı mesajları
Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.
Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Ahmet Çalık'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun.#AtakaşHatayspor
İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın genç yaşta trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına sabır ve başsağlığı dileriz.