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HaberlerSpor HaberleriAhmet Çalık hayatını kaybetti... Futbol dünyasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları..
GeriSpor Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Futbol dünyasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları..
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Spor Arena
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 11:32 | 

Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Futbol dünyasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları..

Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata veda etti. Son dönemde Konyaspor forması giyen ve bir dönem Galatasaray formasını da terleten Ahmet Çalık'ın ölüm haberi, futbol dünyasını yasa bürüdü. İşte, kulüpler ve futbol otoriteleri tarafından yayımlanan Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları

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Ahmet Çalık'ın ölüm haberi üzerine spor dünyasından pek çok isim ve kulüp başsağlığı mesajı yayımladı. Demirören Haber Ajansı, kazanın Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştiği ve aracın şarampole yuvarlanması sonucu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte, Spor dünyasının Ahmet Çalık için sosyal medyadan yayımlamış olduğu başsağlığı mesajları
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Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşim Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun.
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Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.
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İttifak Holding Konyaspor’un milli oyuncusu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.
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Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Ahmet Çalık'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun.#AtakaşHatayspor
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Geçirdiği trafik kazasında vefat eden @konyaspor’umuzun oyuncusu Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; Konyaspor camiamıza, taraftarlarımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun.
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İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
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İH Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve İH Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
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Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
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İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a Yüce Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.
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Türk futbolunun ve İttifak Holding Konyaspor’un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
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Ah be…| Ahmet Çalık
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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın genç yaşta trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına sabır ve başsağlığı dileriz.
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Saha içi ve dışında örnek bir arkadaşımız, Konyaspor’lu futbolcumuz Ahmet Çalık’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun
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