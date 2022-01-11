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Son dakika... İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... İstanbul'da karın görüleceği günler belli oldu

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı
Son dakika... İstanbula kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... İstanbulda karın görüleceği günler belli oldu

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bugün İstanbul'da sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının da düşmesiyle yarın kar yağışının kente giriş yapacağı duyuruldu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul'da kar yağışının hangi günler görüleceği de duyuruldu. İşte 11 Ocak salı günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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Son dakika... İstanbula kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... İstanbulda karın görüleceği günler belli oldu

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da sağanak yağış yerini kara bırakacak. İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken yarın ve perşembe günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.

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Son dakika... İstanbula kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... İstanbulda karın görüleceği günler belli oldu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli; doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Erzurum, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Parçalı çok bulutlu ve sisli

MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

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